Vlaanderen overweegt investering in eigen mondmaskerbedrijf

Een groep Vlaamse ondernemers wil vanaf de zomer elke maand een miljoen mondmaskers produceren. De Vlaamse investeringsmaatschappij PMV bekijkt een investering in de vzw.

Vanaf deze zomer 1 à 1,5 miljoen kwalitatieve mondmaskers met FFP2-filter produceren in België. Dat is het doel van The Fair Production Company. De vzw werd vorige week officieel opgericht na een oproep aan bedrijven en professionals die de Belgische consultant Antoine Schockaert drie weken geleden lanceerde op LinkedIn.

De vzw wil dat 'helden', zoals verzorgend personeel of buschauffeurs, te allen tijde de juiste bescherming tegen het coronavirus dragen. 'Veel solidariteitsacties gaan over medische maskers die alleen de omgeving beschermen. Maar kwalitatieve mondmaskers met een FFP2-filter zijn essentieel omdat ze ook de persoon beschermen die ze draagt', zegt Stijn Rommens, een van de initiatiefnemers.

Met het initiatief 'Bescherming voor Helden' wil de vzw vanaf de zomer elke maand 1 à 1,5 miljoen mondmaskers van het type FFP2 maken. De productie moet binnen 10 à 14 weken starten. Drie productieplaatsen in Vlaanderen zijn daarvoor in de running.

PMV

De vzw is intussen op zoek naar startkapitaal. Daarvoor klopte het onlangs aan bij verschillende spelers, waaronder de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). De Vlaamse investeringsmaatschappij wilde maandag niet reageren.

Mocht PMV in het project stappen, slaat Vlaanderen hetzelfde pad in als de Waalse overheid. De Waalse regering stelde eind maart het bedrijf Deltrian aan om een productielijn voor chirurgische maskers op te zetten. Deltrian moet tegen eind mei een volledig operationele infrastructuur met een productiecapaciteit van 30 miljoen stuks per jaar opzetten in Wallonië. De Waalse regering legde 250.000 euro op tafel voor een belang van 49 procent in Newco, de juridische entiteit achter de mondmaskerlijn.

3D-printers

Het acute gebrek aan mondmaskers en de enorme afhankelijkheid van Chinese productie deed in België al verschillende initiatieven het levenslicht zien. Zo stelde het Vlaamse Alsico zich onlangs kandidaat om in recordtempo 1 miljoen mondmaskers te maken in de strijd tegen het coronavirus. Maar de Belgische certificeringsinstelling Centexbel verleende het bedrijf voorlopig geen broodnodige certificering als medisch hulpmiddel.

Timelab, een spin-off van de UGent, wil via 3D-printers herbruikbare mondmaskers maken. En De Morgen meldde dit weekend dat twee Vlaamse bedrijven in gesprek zijn met federaal minister Philippe De Backer (Open VLD) om mondmaskers te produceren in eigen land.