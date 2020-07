Vlaanderen stopt Sequana Medical geld toe

Squana Medical produceert de zogeheten alfapump. Dat is een toestelletje voor de behandeling van vochtophoping bij patiënten met leveraandoeningen en hartfalen. 'Hoewel de verspreiding van COVID-19 nog steeds niet onder controle is, hebben we onze klinische studies kunnen hervatten', meldt Sequana. Sequana focust op twee zaken: 1 ) het verkrijgen van de goedkeuring voor de alfapump in Noord-Amerika voor leveraandoeningen (Poseidon), 2) de klinische ontwikkeling van de alfapump DSR voor patiënten met diuretica-resistente hartfalen (Red Desert).

Sequana waarschuwde in het jaarverslag al dat er mogelijk vertraging zit op de studies als gevolg van Covid-19. In het persbericht dinsdagmorgen geeft Sequana nieuwe tijdslijnen aan. Zo rekent Sequana voor de Poseidon-studie op de eerste tussentijdse resultaten in het eerste kwartaal van 2021, in plaats van in de tweede helft van 2020. Voor Red Desert verwacht Sequana tussentijdse resultaten in het vierde kwartaal van 2020, terwijl eerder op het tweede en derde kwartaal van dit jaar werd gemikt. De vertraging is onder meer gevolg van de reisbeperkingen en beperkingen voor niet-essentiële ziekenhuisbezoeken in de VS.