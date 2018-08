Vrees voor jobverlies bij Janssen Pharmaceutica

De verkoop van diabetesmedicijn Invokana, een van de topmedicijnen van moederbedrijf Johnson & Johnson, zakt in elkaar. Dat is geen goed nieuwe voor de productiesite in Geel.

Vorig jaar waarschuwde de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond voor een verhoogd risico op amputaties van benen en voeten bij het gebruik van Invokana, een diabetesmedicijn van Johnson & Johnson. Sindsdien is de vraag naar het medicijn aanzienlijk gedaald en schrijven artsen het middel minder vaak voor. De omzet zakte vorig jaar met 21 procent tot 1,1 miljard euro.

De krimp is geen goed nieuws voor de site van Janssen Pharmaeutica - onderdeel van J&J - in Geel waar het Invokana produceert. Bij het personeel is daardoor ongerustheid ontstaan. 'De verkoop daalt ernstig en dat is een probleem omdat het middel een vrij groot volume van de productie in Geel inhoudt', zegt een vakbondsman in de Gazet van Antwerpen.

De site in Geel is goed voor 650 jobs. Hoeveel daarvan getroffen kunnen worden, is nog onduidelijk. 'Er zijn zeker nog geen beslissingen genomen. En er zijn misschien nog andere toepassingen mogelijk met het medicijn', zegt woordvoerder Tim De Kegel.