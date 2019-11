Waals-Brabantse kmo daagt Agfa Healthcare uit

Het Belgische Telemis neemt het Duitse ITZ Medicom over en rondt de kaap van 10 miljoen euro omzet.

Telemis ontwikkelt en verkoopt softwaresystemen om allerhande medische beelden in een ziekenhuis op te slaan en te verspreiden tussen de artsen. Dat vergt doorgedreven technologie om de beelden te comprimeren en beveiligd door te sturen. 'We spreken over miljoenen beelden per jaar per ziekenhuis. Dat is helemaal niet te vergelijken met het uploaden van vakantiefoto's', legt Stephane Ketelaer, oprichter en CEO van Telemis uit.

Het bedrijf zag het levenslicht 20 jaar geleden als spin-off van de UCL, en zit volop in het vaarwater van mastodonten zoals Agfa, Siemens en General Electric die de markt domineren.

Het Waals-Brabantse technologiebedrijf slaagde er wel in al bij honderden ziekenhuizen contracten binnen te halen, voornamelijk in Europa maar bijvoorbeeld ook in Abu Dhabi. In Wallonië heeft het naar eigen zeggen een marktaandeel van meer dan 50 procent, terwijl in Vlaanderen de medische divisie van Agfa de absolute leider is in deze niche. Het bedrijf heeft ook filialen in Turijn en Toulouse waar het via twee overnames voet aan de grond zette.

Telegeneeskunde

'Met de nieuwe overname zijn we nu waar we al lang willen zijn, namelijk in Duitsland, de belangrijkste markt in ons vakgebied', klinkt het. 'We bestuderen al jaren overnames. Nu is het gelukt.'

ITZ Medicom heeft onder andere ook software in huis om telegeneeskunde te faciliteren.