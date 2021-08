Waals IBA stapt mee in Europees slokdarmkankeronderzoek

Zes centra van IBA, de Waalse wereldmarktleider in protontherapie voor kankerbestrijding, worden gebruikt in een grootschalige Europese studie naar slokdarmkanker.

Het Waalse IBA , de beursgenoteerde wereldmarktleider in protontherapie voor kankerbestrijdingen, maakte dinsdag bekend dat zes van zijn protontherapiecentra zullen worden gebruikt in een grootschalige Europese klinische studie rond slokdarmkanker.

IBA is een van de 19 industriële en academische partners die de krachten bundelen in het consortium dat de 'ProtectTrial'-test zal uitrollen, dat fondsen kreeg van het Europese Innovative Medicines Initiative 2.

Het onderzoeksproject omvat twaalf protontherapiecentra in acht landen en wordt gecoördineerd door professor Cai Grau van de Deense Aarhus University. Er zullen zo'n 400 patiënten deelnemen aan de klinische studie, die tegen 2027 afgerond zou moeten zijn.

In de studie zullen de mogelijke voordelen van protontherapie getest worden in een behandeling van radiotherapie, chemotherapie en chirurgie. De verwachting is dat de studie data zal opleveren die bijdragen tot de creatie van Europese richtlijnen voor het gebruik van protontherapie voor slokdarmkanker.