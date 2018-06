Waals biotechbedrijf MDxHealth in zee met Philips

Het Luikse biotechbedrijf MDxHealth neemt een biomarker in licentie van Philips die het risico meet op prostaatkanker.

De Luiks-Californische specialist in kankerdiagnose MDxHealth sluit een deal met de Nederlandse specialist in medische beeldvorming Philips. MDxHealth gaat de door Philips ontwikkelde biomarker, een soort voorspeller voor het risico op prostaatkanker, wereldwijd in licentie nemen. Er worden geen financiële details vrijgegeven.

De deal is belangrijk voor de uiteindelijke lancering van InformMDx, een nieuwe op weefsel gebaseerde prostaatkankertest die het risico op uitzaaiingen en secondaire tumoren meet. De nieuwe test moet artsen helpen bij het nemen van behandelingsbeslissingen na de biopsiebehandeling of na de chirurgische verwijdering van de prostaat.

Volgens het bedrijf zouden alleen al in de VS meer dan 150.000 patiënten jaarlijks kunnen profiteren van de InformMDx-test.

Amerikaanse markt

MDxHealth is genoteerd in Brussel en New York en heeft zijn hoofdzetel in Herstal. Het ontwikkelt diagnostica voor het opsporen van prostaatkanker. Die zijn goedgekeurd en worden al verkocht.

De urinetest SelectMDx werd in maart van dit jaar opgenomen op de lijst met richtlijnen voor Europese urologen, het duurdere ConfirmMDx in april. Urologen die de richtlijnen volgen, zullen in sommige gevallen de test gebruiken om na te gaan of hun patiënten al dan niet prostaatkanker hebben.

MDxHealth wil zijn tests ook op de Amerikaanse markt verkopen waar ze ook zijn opgenomen op de lijst met richtlijnen voor urologen. Maar dat wordt geen makkelijke opdracht.

Op korte termijn zal de groep - dat het Amerikaanse verkoopsteam in 2017 verdubbelde - fors moeten investeren in marketing om de testen ook effectief te laten voorschrijven. Dat is lang geen certitude, zoals de verschillende omzetwaarschuwingen vorig jaar illustreerden.