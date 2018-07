Waals biotechbedrijf Univercells haalt 16 miljoen op

Topinvesteerder is GHIF, een investeringsfonds dat werd opgericht door de Gates Foundation , de goededoelenfabriek van Microsoft-oprichter Bill Gates. Eind 2016 stopte de stichting al eens 12 miljoen in het bedrijf.

Behalve GHIF (Global Health Investment Fund) komen ook Korea Investment Partners (KIP) en twee Belgische techfondsen (The Innovation Fund en Inventures II) mee aan boord. Een groep privé-investeerders stapt mee in via de vennootschap TheClubDeal. Investeerder Rodolphe de Spoelberch krijgt een plaatsje in de raad van bestuur.