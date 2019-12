Waals biotechbedrijf in zee met farmareus Merck

iTeos en Merck gaan de veiligheid en de efficiëntie van een combinatie van hun middelen EOS1000850 en Keytruda testen. Keytruda is een immunotherapiebehandeling voor longkanker en een van de toppresteerders van het Amerikaanse farmaconcern. De verkoop van het middel steeg in het derde kwartaal van 2019 met 62,5 procent naar 3,07 miljard dollar en verpulverde daarmee de verwachting (2,88 miljard dollar). Het leidde ertoe dat Merck, buiten de VS bekend als MSD, de winstverwachting kon verhogen.

Vorig jaar haalde iTeos Therapeutics 75 miljoen dollar op om in te zetten op onderzoek in de VS.

iTeos, dat tien jaar geleden werd opgericht in Gosselies bij Charleroi, vestigde zich in juni 2018 na een kapitaalronde van 75 miljoen dollar in het farmamekka Boston. Dat moest helpen in de zoektocht naar een doorbraak in immunotherapie, de verzamelnaam voor behandelingen die het leven van kankerpatiënten moet verbeteren door ze weerbaarder te maken.