Waals biotechbedrijf levert strategische voorraad van 350.000 sneltesten

Het Waalse biotechbedrijf Coris BioConcept heeft van het federaal geneesmiddelenagentschap FAGG de opdracht gekregen 350.000 testen te produceren die het coronavirus na 15 minuten kunnen opsporen.

Het Waalse stadje Gembloux huisvest een biotechbedrijf dat een belangrijke rol kan spelen in de strijd tegen het coronavirus. Coris BioConcept, 35 man sterk, ontwikkelde een test om op basis van een neusuitstrijkje in 15 minuten te kunnen uitmaken of een persoon al dan niet besmet is met het virus.

Het bedrijf heeft de productie het voorbije weekend opgestart en heeft al meer dan 30.000 testkits geproduceerd. Dinsdag hebben enkele ziekenhuizen een eerste levering ontvangen, goed voor in totaal 2.500 testen.

Niet 100 procent accuraat

100 procent accuraat is de test niet, maar door haar snelheid is ze toch een handig wapen. Ziekenhuizen kunnen er snel een triage mee doen en patiënten zonder uitstel in quarantaine zetten. ‘De test zal haar nut bewijzen’, zei de viroloog Marc Van Ranst al eerder. Indien de test een positief resultaat oplevert, is er 100 procent zekerheid dat de persoon besmet is. Bij een negatief resultaat kan het nog beide kanten uit. Dan dient een staal opgestuurd te worden naar een erkend labo voor een moleculaire test waarbij via een complex proces met dure apparatuur DNA van het virus wordt opgespoord.

De Waalse test is sneller en een pak eenvoudiger. Ze heeft wat weg van een zwangerschapstest. Het staal wordt in een proefbuis gestoken met een vloeistof. Als op de meegeleverde strip twee streepjes kleuren, betekent dat dat de onderzochte persoon besmet is. Het concept werd al getest bij 250 patiënten op de spoeddienst van drie ziekenhuizen in Brussel en Luik. Op basis van de resultaten kreeg het bedrijf het groen licht van het FAGG om de test te verkopen.

‘België is onze prioriteit’, zegt oprichter en CEO Thierry Leclipteux die de opdracht kreeg 350.000 stuks te produceren voor de strategische voorraden van België. Die volumes zal Coris BioConcept gespreid over de komende weken leveren. ‘Onze productiecapaciteit is beperkt’, luidt het. ‘We kunnen naar 150.000 stuks per week gaan, maar dat is de limiet.’

Maar België is niet het enige land dat aan zijn mouwen trekt. ‘We krijgen vragen uit de hele wereld’, zegt Leclipteux. ‘Het is een enorm. Zwitserland heeft 550.000 stuks gevraagd, Brazilië 2 miljoen. Het stopt niet.’

Productie in China

Om de vraag te volgen heeft Leclipteux een Chinese partner bij de hand genomen die op termijn tot een half miljoen testen per week in onderaanneming kan produceren. ‘Volgende week doen we productietesten. Als de kwaliteit voldoet, kunnen we snel opschalen.’

Coris BioConcept - dat eerder testen voor influenza en RSV ontwikkelde - haalde vorig jaar 5 miljoen euro omzet en ongeveer een kwart miljoen euro winst.

De technologie van Coris BioConcept is slechts een deel van het arsenaal om de pandemie aan te pakken. ‘Test, test, test. Alle landen moeten in staat zijn alle verdachte gevallen te testen. Je kan deze pandemie niet geblinddoekt bestrijden', zei de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie eerder.