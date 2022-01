Waalse Univercells neemt Franse DNA-specialist over

Het Waalse Univercells neemt het Franse SynHelix over, dat een platform ontwikkelt voor de productie van DNA.

Het Waalse biotechbedrijf Univercells kondigt donderdag de overname aan van SynHelix, een Franse collega gespecialiseerd in schaalbare, geautomatiseerde technologie voor de productie van DNA . Hoeveel Univercells op tafel legt voor SynHelix wil het niet lossen.

De DNA-technologie van SynHelix kan in een stap lange DNA-fragmenten genereren, in grote hoeveelheden en met een hoge zuiverheid. De technologie biedt een alternatief voor DNA-vermeerdering via bacteriën, waarvoor grote en dure industriële installaties nodig zijn.