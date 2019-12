Waalse biotechbelofte Promethera haalt extra miljoenen op

Eerder dit jaar haalde het bedrijf 39,7 miljoen euro op bij Aziatische investeerders, waardoor bijna de helft van het kapitaal in oosterse handen is. Ook Fund+ van biotechpionier Désiré Collen investeerde toen.

Leverziektes

Niet alleen de financiering van het bedrijf komt deels uit Azië, ook de activiteiten groeien er. De voorbije maanden bouwde Promethera een organisatie in Japan uit, met een kantoor in Tokio. CEO John Tchelingerian legde eerder dit jaar uit dat in Japan nauwelijks levertransplantaties worden uitgevoerd, waardoor er grote nood is aan alternatieven zoals stamceltherapie.