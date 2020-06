Waalse biotechparel Iteos trekt naar Nasdaq

Het gaat hard voor Iteos Therapeutics. Amper twee maanden na een kapitaalronde van 125 miljoen dollar heeft de Waalse specialist in kankertherapie plannen voor een beursgang op de Amerikaanse beurs Nasdaq.

Dat blijkt uit documenten die Iteos neerlegde bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Het bedrijf zou tot 100 miljoen dollar willen ophalen. Aan welke prijs de aandelen aangeboden worden, is nog niet bekend. De banken JPMorgan, SVB Leerink en Piper Sandler begeleiden de operatie. Iteos wil de opbrengst van de operatie gebruiken om zijn onderzoek te financieren en voor algemene bedrijfsdoeleinden.

Iteos is een van de vele bedrijven die een doorbraak hopen te forceren in immunotherapie om kanker te lijf te gaan. Immunotherapie is een verzamelnaam van manieren om het immuunsysteem een boost te geven om tumorcellen sneller en beter kapot te maken. Het onderzoek van Iteos heeft de eerste positieve resultaten opgeleverd bij patiënten.