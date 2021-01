Waalse fabriek doet vaccinproductie AstraZeneca sputteren

Het gen en die instructies komen niet vanzelf in de cellen. Daar is een virus voor nodig, in dit geval een onschadelijk adenovirus dat dienstdoet als een koerier, de cellen binnendringt en het genetisch pakket aflevert. Het Waalse Henogen maakt die virale vector (virus + pakketje) in Seneffe in bioreactoren. Het eindproduct is een vloeistof die bij AstraZeneca een finale bewerking krijgt en er dosis per dosis in flacons wordt gezet.