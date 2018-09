Waalse hartspecialist Miracor haalt 30 miljoen euro op

Miracor Medical, een bedrijf dat een katheter ontwikkelde tegen hartfalen, heeft 30 miljoen euro bekomen via een financieringsronde. Het Waalse bedrijf wil er zijn product mee commercialiseren.

Miracor Medical meldt nu 30 miljoen euro op zak te hebben om zijn katheter naar de markt te brengen. Het is een oplossing voor mensen met een acuut hartinfarct. Olivier Delporte, de Belgische CEO van het medische bedrijf, duidde het eerder zo: 'We hebben een katheter met een ballonnetje dat meerdere malen wordt opgeblazen en opnieuw wordt gelost in de hartader. Zodat de hartader wordt geopend en de bloedtoevoer weer verbetert.'