Waalse kankerspecialist doet overname in Frankrijk

De Waalse kankerspecialist OncoDNA neemt zijn Franse sectorgenoot Integragen over voor 14,5 miljoen euro.

Met het overnamebod maken de Belgen een einde aan het niet zo fraaie beursparcours van Integragen. OncoDNA betaalt 2,20 euro per aandeel. Dat is 36 procent meer dan de jongste slotkoers, maar 80 procent minder dan de piek van enkele jaren geleden.

OncoDNA, dat Ackermans & van Haaren (AvH) als grootste aandeelhouder heeft, bouwde een databank en technologieplatform uit waarmee het oncologen advies geeft over de best mogelijke behandeling van kankerpatiënten.

Integragen bouwde expertise op in DNA-sequencing - het in kaart brengen van de genetische code van kankercellen - en in bio-informatica om de data te analyseren.