Waalse lenzenmaker Physiol in Amerikaanse handen

De Luikse producent van ooglenzen en -implantaten wordt overgenomen door zijn sectorgenoot Beaver-Visitec (BVI), een bedrijf uit de portefeuille van het investeringsfonds Texas Pacific.

De aandeelhouders van Physiol lanceerden deze zomer met behulp van de zakenbank Jefferies de verkoop van Physiol. Dat is een een Luikse producent van ooglenzen en -implantaten die het zicht verbeteren, onder andere bij mensen met cataract of staar. Dat is een aandoening van het oog die vooral optreedt bij oudere mensen en het zicht wazig maakt.

Meerdere investeringsfondsen lonkten naar het dossier. De namen van het Amerikaanse Bain Capital, het Franse Ardian en de lenzenreus Bausch & Lomb deden de ronde.

Oogchirurgie

Maar uiteindelijk komt Physiol in handen van het Amerikaanse Beaver-Visitec International (BVI), een bedrijf uit de staat Massachusetts dat gespecialiseerd is in medische instrumenten voor oogchirurgie. Dankzij de overname van Physiol verbreedt BVI zijn portefeuille en vergroot het zijn geografische voetafdruk. Achter BVI zit Texas Pacific, een van ’s werelds grootste investeringsfondsen. Die is er sinds 2016 hoofdaandeelhouder. Sindsdien realiseerde BVI al meerdere overnames, waaronder die van zijn Nederlandse sectorgenoot Vitreq.

De prijs van de transactie is niet bekend. Toen de verkoopplannen van TA Associates in september uitlekten, was sprake van een mogelijke verkoopprijs van een half miljard dollar (425 miljoen euro).

Spin-off

Physiol werd in 1986 opgericht als een spin-off van de Luikse universiteit (ULg) Eind jaren negentig kwam het bedrijf in handen van Marc Nolet de Brauwere (ex-McKinsey, ex-Petrofina). Ook Christophe Pagnoulle, verantwoordelijk voor onderzoek en ontwikkeling, stapte in het kapitaal.

Het duo verkocht in 2015 de helft van de aandelen aan het Amerikaanse TA Associates, een van ’s werelds oudste investeringsfondsen. Nolet en Pagnoulle behielden het grootste deel van de resterende aandelen. Ook het management van Physiol was aandeelhouder. Jacques Galloy, de voormalige financieel directeur van de Luikse beeldtechnologiegroep EVS, was er bestuurder. Nolet blijft ook na de verkoop van Physiol CEO van het bedrijf, en krijgt een zitje in de raad van bestuur van BVI.

Hogere marges

Na de instap van TA Associates kocht Physiol twee sectorgenoten: het Italiaanse Optikon en het Zweedse Alyko Medical. De focus van Physiol op premiumproducten met hogere marges werpt financiële vruchten af. Het haalde vorig jaar een omzet van 45,8 miljoen euro (+29%) en een operationele winst van 22,7 miljoen (+34%). Netto bedroeg de winst 20,3 miljoen euro.

45,8 miljoen Physiol Physiol boekte vorig jaar een omzet van 45,8 miljoen euro.

TA Associates zal na de verkoop van Physiol geen enkele Belgische participatie meer hebben. Het investeringsfonds was een tijdlang aandeelhouder van het technologiebedrijf Cmosis, maar dat werd een tijdje terug verkocht aan het Oostenrijkse AMS.