Waalse successtory MastherCell opgekocht voor 315 miljoen euro

Het Amerikaanse Catalent neemt de hele inboedel van het biotechbedrijf over.

In Gosselies, nabij Charleroi, wordt een van de succesverhalen uit de Waalse biotechnologiecluster geschreven: Masthercell. Dat bedrijf is gespecialiseerd in de productie van levende cellen voor hoofdzakelijk immunotherapie om kanker te bestrijden.

Die expertise werd in 2015, vier jaren na de oprichting, internationaal opgemerkt toen het bedrijf voor 24 miljoen euro bij het Amerikaanse Orgenesis belandde. Dat de oprichters samen met lokale investeerders de controle verloren, bleek echter niet de voorbode van onheil.

Belgische staat

De bestaande site werd stap voor stap uitgebreid tot ruim 2.000 vierkante meter en 210 werknemers. Dat werd deels gefinancierd met een kapitaalinjectie van de Belgische staat (via FPIM) van 5 miljoen euro. De technologie is intussen gekopieerd naar een vestiging in het Amerikaanse Houston, die sinds vorige maand draait.

5.700 vierkante meter fabriek Er wordt een tweede vestiging gebouwd in Gosselies nabij Charleroi van 5.700 vierkante meter, min of meer de oppervlakte van een voetbalveld.

Een tweede, grotere vestiging in België is op komst. De omzet - plus 50 procent in 2018, tot 20 miljoen euro - kende een forse groei, en het bedrijf is al enkele jaren winstgevend.

Het Amerikaanse Catalent neemt nu de hele inboedel over voor 315 miljoen dollar. Hoeveel de Belgische staat met de deal incasseert is niet helemaal duidelijk, aangezien FPIM enkel aandeelhouder (16%) was van de Belgische tak.

Cruciale schakel

Masthercell is een cruciale schakel in de immunotherapie, celtherapie en regeneratieve geneeskunde. Het vertrekt van immuuncellen van kankerpatiënten of donoren om er in een labo aan te sleutelen en de cellen op te kweken. Het eindresultaat is een vloeistof met levende cellen. Die wordt ingespoten en dient als extra munitie om kankertumoren klein te krijgen. Zowat vier vijfde van alle projecten zijn gelinkt aan oncologie. Het maakte ook al specifieke cellen om huidaandoeningen of diabetes te genezen.

MASTHERCELL Omzet (2018): 21,3 miljoen euro (+50%) Ebit: 4 miljoen euro Nettowinst: 3,7 miljoen euro Opgericht in 2011, spinoff van de ULB, Verkocht in 2015 aan Orgenesis, en in 2020 aan Catalent Productie van levende cellen voor immunotherapie en celtherapie, in België en VS Belgische overheid (via FPIM) had 17 procent van de Belgische tak in handen

Masthercell is geen klassiek biotechbedrijf. Het heeft geen eigen medicijnen in ontwikkeling, maar produceert die in opdracht van anderen, onder meer voor het Franse miljardenbedrijf Servier. Belgische klanten zijn er niet, hoewel Masthercell oorspronkelijk werd opgestart ter ondersteuning van de lokale celtherapiecluster.

'Onze klanten zitten in Europa, de VS en Azië. We zitten in een groeimarkt', klinkt het. 'Bij immunotherapie of celtherapie spreken we niet over symptoombestrijding, of een paar extra levensjaren. Het pakt ziektes bij de wortel aan. We spreken vaak over genezing. Dat is een gamechanger.'

MASTHERCELL Omzet (2018): 21,3 miljoen euro (+50%) Ebit: 4 miljoen euro Nettowinst: 3,7 miljoen euro Opgericht in 2011, spinoff van de ULB, Verkocht in 2015 aan Orgenesis, en in 2020 aan Catalent Productie van levende cellen voor immunotherapie en celtherapie, in België en VS Belgische overheid (via FPIM) had 17 procent van de Belgische tak in handen

Masthercell werkte sinds de opstart aan een twintigtal producten. De productie gebeurt nog op kleine schaal en is bedoeld om klinische studies uit te voeren. 'Enkele honderden patiënten hebben in het verleden een hier geproduceerde behandeling gekregen', luidt het. Maar als een of meerdere producten het fiat voor marktlancering krijgen, kan dat aantal snel stijgen. 'We hopen weldra een eerste contract voor commerciële productie te ondertekenen.'

Tweede fabriek

Vandaar ook de bouw van een tweede vestiging in België, van 5.700 vierkante meter, min of meer de oppervlakte van een voetbalveld. De bedoeling is de fabriek in de tweede jaarhelft van 2021 te laten draaien, en geleidelijk op te schalen tegen 2025. Tegen dan zullen er naar schatting 250 mensen werken.

De nieuwe fabriek komt op een paar honderd meter van de huidige site, in de magazijnen van een voormalige leverancier van Caterpillar die na de sluiting van de Caterpillar-fabriek kopje onder ging.

Nieuwe Waalse wind

Masthercell is een schoolvoorbeeld van de nieuwe wind die door de regio waait. Wallonië trok een 15-tal jaar geleden volop de kaart van biotech, als antwoord op het industriële verval. Sindsdien vloeide meer dan 2 miljard euro naar tientallen Waalse biotechbedrijven zoals Mithra, Bone Therapeutics, Iteos en MastherCell. Ze trokken Belgische en internationale investeerders aan, als aanvulling op honderden miljoenen euro overheidssteun in de vorm van kapitaal, subsidies en renteloze leningen.

In het geval van Masthercell plukt de tewerkstelling in de regio daar duidelijk de vruchten van. Met Catalent als nieuwe aandeelhouder komt Masthercell terecht in een miljardenbedrijf en staat het mogelijks voor een nieuwe groeispurt.