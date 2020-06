Wallonië levert cruciaal ingrediënt voor Brits coronavaccin

Nu is ook de Belgische site van Novasep in beeld gekomen. Novasep heeft zijn hoofdkwartier in Lyon, maar investeerde drie jaar geleden nog 27 miljoen euro in zijn site in Henegouwen om de productie van virale vectoren op te drijven. Die worden gebruikt voor immunotherapie en gentherapie, twee domeinen in de geneeskunde die in opmars zijn.