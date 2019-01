Wat levert de invloedrijkste biotechjamboree ter wereld op?

Maandag begint de 37ste Healthcare Conference van JPMorgan in het Westin St. Francis-hotel in San Francisco. De Belgisch-Nederlandse biotechbedrijven spelen er een glansrol.

Van de Stolpe doet dat woensdagavond om 20.30 uur Belgische tijd, Van Hauwermeiren donderdagavond om 19 uur. Beide toespraken zijn live via de website te volgen.

Ook François Fornieri, de CEO van Mithra, de specialist in vrouwelijke gezondheid, zal op de conferentie rondlopen. Hij zal via one-on-ones met zijn Luiks-Italiaanse charme beleggers proberen in te pakken.