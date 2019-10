Waterland en Balcaen zeggen Fagron vaarwel

De investeerders willen 9,3 miljoen Fagron-aandelen verkopen via een private plaatsing. Dat aandelenpakket vertegenwoordigt een belang van net geen 13 procent. De twee partijen deden eerder dit jaar in verschillende tranches al aandelen van de hand.

Fagron, een specialist in apothekersbereidingen, was toen aan het wankelen. Enkele agressieve overnamedeals in de VS, gefinancierd met schulden, draaiden verkeerd uit. Fagron stond op de rand van de afgrond maar wist te overleven dankzij een strak geregisseerd herstructureringsplan.