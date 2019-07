Waterland en Baltisse cashen fors op Fagron

De waarde van de verkoop van een deel van hun aandelen van het farmabedrijf kan oplopen tot ruim 100 miljoen euro.

Een gezamenlijk vehikel van de Nederlands-Belgische investeringsmaatschappij Waterland Private Equity en Baltisse, de holding van ondernemer Filip Balcaen, gaat een deel van zijn belang in het beursgenoteerde farmabedrijf Fagron van de hand doen.

Volgens een mededeling van Fagron gaat het om een private plaatsing. Daarmee zijn tot 7,2 miljoen bestaande gewone aandelen van het bedrijf gemoeid. Dat vertegenwoordigt ongeveer 10 procent van het huidige uitstaande kapitaal van Fagron en stemt overeen met ongeveer 33 procent van het belang dat het vehikel bezit in Fagron. Het overgriote deel van dat pakket is in handen van Waterland.

Het is niet duidelijk tegen welke koers de verkoop zal gebeuren. Maar een aandeel Fagron was dinsdag, bij de schorsing van de notering door beurswaakhond FSMA naar aanleiding van de mededeling, 17,69 euro waard. Tegen die koers hangt aan het pakket een prijskaartje van 127 miljoen euro. In dit geval zal echter een korting gelden op de verkoopprijs.

Meerwaarde

In elk geval kunnen beide verkopers rekenen op een aanzienlijke meerwaarde. Ze stapten in 2016, bij de noodkapitaalverhoging van Fagron, in tegen 5,16 euro per aandeel. Hun inleg is dus intussen ruim verdrievoudigd, zonder de uitgekeerde dividenden mee te tellen. Voor het vehikel gaat het om ongeveer 5 miljoen euro aan dividenden.

Naar de waarschijnlijke reden voor de verkoop - een winstneming - valt dan ook niet lang te zoeken. Opvallend is ook dat Marc Coucke, die bijna 15 procent van Fagron bezit, voorlopig niet lijkt te bewegen.

De private plaatsing zal gebeuren door middel van een klassieke versnelde bookbuilding. Daarbij worden de aandelen aangeboden aan institutionele investeerders binnen en buiten België. De handel in Fagron-aandelen wordt geschorst tot de resultaten van de private plaatsing worden aangekondigd.