'We gaan voor 100 procent bescherming tegen coronavirus'

Ziphius Vaccines-oprichter Chris Cardon: 'Later komen is geen probleem als je met iets beters komt.'

Het Gentse Ziphius Vaccines zet in op een nieuwe technologie om een coronavaccin 2.0 te ontwikkelen. Als alles vlot verloopt, beginnen de eerste patiëntenproeven in de herfst van 2021.

De eerste vaccins van Pfizer/Biontech zijn intussen toegediend. Binnenkort mogen we dat ook verwachten voor het vaccin van Moderna. Uit grootschalige studies is eerder gebleken dat ze zeer goed werken en dat ze in 95 procent van de gevallen bescherming bieden. ‘Wij gaan voor de resterende 5 procent’, zegt de farma-ondernemer Chris Cardon, die met het Vlaamse biotechbedrijf Ziphius al aan zijn derde avontuur bezig is. ‘Wij mikken op 100 procent bescherming.’

De ambities zijn groot, maar - voor alle duidelijkheid - de weg ernaartoe is nog heel lang.

In de zoektocht naar een vaccin deed Ziphius dit jaar net als Biontech en Moderna beroep op mRNA (messenger RNA), een nog vrij nieuwe discipline in de medische wereld. Daarbij wordt een stukje genetisch code van het virus ingespoten, waarna lichaamscellen eiwitten - die karakteristiek zijn voor het virus - aanmaken. Dat lokt een immuunrespons uit, waardoor het lichaam zich traint voor een echte virusaanval in de toekomst.

mRNA 2.0

Ziphius dacht zo’n mrna-vaccin dit jaar al op vrijwilligers te kunnen testen, maar heeft het over een andere boeg gegooid. ‘We werken nu aan een vaccin 2.0’, zegt Cardon. Om in de toekomst het verschil te maken mikt Ziphius nu met één vaccin op meerdere stukjes van het virus en niet enkel op het spike-eiwit dat het doelwit is van alle vaccins.

Het zet daarvoor ‘self amplifying mRNA’ in. Dat is een verbeterde variant van mrna, waarin de Gentse universiteit een van de voorlopers is. ‘We hebben net de eerste resultaten van dierproeven binnen, en die zijn spectaculair. De immuunreactie is vele keren sterker’, aldus Cardon.

Mogelijk hebben we de sleutel gevonden voor een vaccinatie waarbij één dosis volstaat in plaats van twee. Chris Cardon Oprichter Ziphius

Dat biedt dus perspectieven om met een lagere dosis en een lagere kostprijs hetzelfde resultaat te verkrijgen. ‘Mogelijk hebben we de sleutel gevonden voor een vaccinatie waarbij één dosis volstaat in plaats van twee’, klinkt het. ‘Akkoord, daar zijn we nog niet zeker van, maar we hebben aanwijzingen die volstaan om dat verder te onderzoeken. Dit is een moonshot. Alles is onmogelijk, tot het gebeurt’, zegt Cardon.

Laat op het feest

Hij verwacht in het derde of vierde kwartaal zijn potentiële vaccin op vrijwilligers te kunnen testen. Ziphius komt dus vrij laat op het feestje aan. ‘Maar dat is geen probleem als je met iets beters komt’, aldus Cardon. Hij gaat er ook van uit dat de huidige vaccins geen levenslange bescherming bieden, en dat - net als bij de griep - terugkerende vaccinaties aan de orde zullen zijn.

Ziphius Vaccines is een snelle groeier in de vaccinwereld, en bouwt verder op een technologie die aan de Gentse universiteit werd uitgedokterd door professor Niek Sanders en zijn team. Ziphius wedt op vele paarden tegelijk en werkt onder meer ook aan vaccins tegen de ademhalingsziekte RSV, chlamydia, hepatitis C en het humaan papillomavirus. Alle onderzoeken zitten nog in een vroeg stadium.

We groeien zo snel dat we ons nu behelpen met labocontainers op de parking.

Ziphius, genoemd naar een zeldzame dolfijn , haalde sinds de opstart vorig jaar al ruim 6 miljoen euro kapitaal op. Het bedrijf telt intussen 22 werknemers en mikt op een verdubbeling tegen eind volgend jaar. ‘We groeien zo snel dat we huisvestingsproblemen krijgen. We moeten ons nu behelpen met labocontainers op de parking’, zegt Cardon.