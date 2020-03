‘We rekenen op een vaccin van 10 euro tegen coronavirus'...

Paul Stoffels, chief scientific officer bij J&J: ‘Eerst komen zorgverstrekkers in de intensieve zorg in aanmerking.’

De Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson heeft een kandidaat-vaccin tegen corona klaar. De Belg Paul Stoffels, chief scientific officer bij de gigant, verwacht de eerste dosissen begin 2021 klaar te hebben.

‘We rekenen erop dat honderden miljoenen mensen wereldwijd toegang krijgen tot dit vaccin’, zegt Paul Stoffels die zijn carrière begon als onderzoeker in Congo en door zijn werk bij Janssen Pharmaceutica, onderdeel van J&J, een van de belangrijkste Belgen in de sector werd.

Hoeveel dosissen zullen begin volgend jaar beschikbaar zijn?

Paul Stoffels: ‘We verwachten 5 tot 10 miljoen dosissen. In de loop van het jaar zal dat aantal oplopen tot 100 à 300 miljoen en daarna tot 1 miljard.’

Het gaat in eerste instantie om een vaccin voor urgente gevallen. Wat wil dat zeggen?

Stoffels: ‘Denk aan zorgverstrekkers in de intensieve zorg, zoals verpleegsters, artsen en ambulanciers die veelvuldig worden blootgesteld aan het coronavirus en nog niet besmet zijn. Zij zijn de eerste kandidaten. Het is aan de gezondheidsautoriteiten om te bepalen wie volgt, wellicht oudere mensen. Zo zal het vaccin geleidelijk toegediend worden.’

Wanneer wordt het beschikbaar voor iedereen?

Stoffels: ‘We rekenen erop dat honderden miljoenen mensen, dus een breed publiek, tegen eind 2021 en in de loop van 2022 toegang krijgen tot het vaccin.’

Jullie werken nauw samen met de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten. Kan dat het proces van goedkeuring en marktintroductie versnellen?

Stoffels: ‘Johan Van Hoof, hoofd vaccins bij Janssen Pharmaceutica, heeft daarvoor al twee keer samengezeten met de FDA, de Amerikaanse gezondheidswaakhond en wereldwijd de meest erkende autoriteit voor de goedkeuring van geneesmiddelen. We hebben met hen een grote vertrouwensrelatie. Dat versnelt ongetwijfeld een en ander.’

J&J zal het vaccin tegen de kostprijs verdelen en spreekt van een haalbare prijs. Hoeveel is dat?

Stoffels: ‘Ik reken op 10 dollar of euro per vaccin. Dat is vrij goedkoop. Alles hangt af van de output van onze productielijnen, de wereldwijde beschikbaarheid van injectienaalden en de mogelijkheid om ter plaatse steriel honderden miljoenen van die vaccins te kunnen vullen.’

Waar is het vaccin ontwikkeld?

Stoffels: ‘In Leiden, al is het het resultaat van het hechte netwerk voor virologie tussen onze vestigingen in Beerse en Leiden. Het is gebeurd op basis van de vaccintechnologie die het biotechbedrijf Crucell in onze groep binnenbracht.’

Jullie screenen met het Rega Instituut van de KU Leuven ook andere antivirale medicijnen. Wordt België een hotspot in de strijd tegen corona?

Ik ken weinig collega’s die uitrekenen wat ze aan corona zouden kunnen verdienen. Paul Stoffels Chief scientific officer J&J

Stoffels: ‘Ja, absoluut. Het Rega is al dertig jaar en langer een belangrijk kenniscentrum. We hebben de kennis in huis om zeer gevaarlijke virussen live te screenen volgens de hoogste veiligheidsnormen ter wereld, volledig geautomatiseerd.’



Jullie doen ook de screening voor concurrerende farmabedrijven. Hebt u eerder zo’n solidariteit gezien in de branche?

Stoffels: ‘Niemand is ‘untouched’ door deze crisis. Elk bedrijf is betrokken. Terwijl de wereld grotendeels stilstaat, is onze productie 100 procent actief. Ik ken weinig collega’s die nu uitrekenen wat ze aan corona zouden kunnen verdienen. Dat is een heel normale menselijke reactie. We willen dat vaccins en antivirale medicijnen zo snel mogelijk beschikbaar zijn.’



Kunt u nog voldoende reizen?

Stoffels: ‘Nee. Ik ben naar België teruggekomen toen president Donald Trump de Verenigde Staten heeft afgesloten voor ‘non-citizens’. Ik werk normaal in de VS, en verblijf nu in België, waar mijn kinderen en kleinkinderen wonen. Het zijn moeilijke tijden om van thuis uit te werken, maar het is een goede omgeving om in quarantaine te zijn (lacht).’