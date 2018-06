'We steunen management Galapagos'

De Rotterdamse miljardair Aat Van Herk heeft zijn belang in biotechbedrijf Galapagos uitgebreid tot boven de tien procent. 'Dat is een steunend signaal naar het management', klinkt het.

Uit een melding bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC blijkt dat zijn holding Van Herk Investments 5,1 miljoen aandelen Galapagos bezit, goed voor een belang van net boven de 10 procent. Van Herk versterkt zich zo als tweede grootste aandeelhouder van het Mechelse biotechbedrijf. De Amerikaanse farmagroep Gilead, de partner voor de ontwikkeling van Galapagos reumapil filgotinib, heeft een belang van 13,2 procent.

Positief

Dharminder Chahal, de biotechspecialist van Van Herk, licht aan De Tijd toe waarom het belang wordt opgetrokken. 'We zaten al zeer lang rond de 8-9 procent. Het is dus een uitbreiding van deze positie. We zijn zonder meer positief over de vooruitzichten van de programma's en de langetermijnstrategie van het management. Recente koerszwaktes waren een goed aankoopmoment.'

Van Herk schaart zich achter Galapagos-CEO Onno Van de Stolpe die liefst niet zou overgenomen worden en zo veel mogelijk eigen geneesmiddelen wil ontwikkelen. 'Het management heeft aangegeven dat ze een sterke aandeelhouder willen voor als het een keer mis gaat. Wij ondersteunen het management met hun langetermijnplannen', zegt Chahal. 'Dat we nu tien procent hebben is een steunend signaal naar het management.'

Van Herk staat er om bekend dat hij bij zijn biotechinvesteringen steeds grote aandelenpakketten koopt om als grootaandeelhouder gewicht in de schaal te kunnen werpen op cruciale momenten. Zal Van Herk nog bijkopen of was het doel om 10 procent te verwerven? 'Chahal: 'De tien procent is geen doel op zich. Meneer Van Herk is een actieve belegger en investeert breder dan enkel biotech. Er zijn verschillende factoren die de portefeuille bepalen'.

Ablynx

De Nederlander heeft dit jaar al een fortuin verdiend met de verkoop van Ablynx. Van Herk was met iets meer dan 10 procent de grootste aandeelhouder van de ontwikkelaar van geneesmiddelen op basis van de antilichamen van lama's. Dankzij het bod van de Franse farmareus Sanofi kon hij ruim een kwart miljard euro verdienen aan de investering.

Die Ablynx-miljoenen worden nu weer herbelegd. 'Met die middelen zijn we heel actief aan het kijken naar nieuwe zaken, maar we breiden ook bestaande zaken wat uit. We hebben onze positie in Fagron uitgebreid', zegt Chahal.