'We verkopen droogijsmachines van Ethiopië tot de VS'

Vanuit Ethiopië tot de Verenigde Arabische Emiraten kloppen ze aan bij het Gentse Alpha en zijn machines om droogijs te produceren, cruciaal voor het koeltransport van de Pfizer- en Moderna-vaccins. 'Wij leveren wereldwijd aan vaccinproducenten, overheden en logistieke specialisten.'

Droogijs (bevroren CO 2 ) staat nadrukkelijker dan ooit in het middelpunt van de belangstelling sinds de afgelopen maanden duidelijk werd dat het onontbeerlijk is voor de koelopslag en het koeltransport van minstens twee coronavaccins: dat van Pfizer-BioNTech - aan min 70 graden Celsius - en dat van Moderna, aan min 20 graden Celsius.

De daaruit voortvloeiende internationale nood aan droogijs bij vaccinproducenten, overheden en gespecialiseerde logistieke firma's zwengelt de vraag aan naar machines om droogijs te produceren.

In dat segment opereert de onbekende Gentse kmo Alpha die al sinds het midden van de jaren 90 zelf ontwikkelde en gepatenteerde droogijsmachines fabriceert. 'We zijn in 1992 gestart met de productie en de verkoop van droogijsstraalmachines, die onder meer ingezet worden voor industriële reiniging (droogijs beschadigt de machines niet en laat geen residu achter, red.)', zegt CEO Christophe Cuigniez, die net als zijn echtgenote Annick Claes burgerlijk ingenieur van opleiding is en samen met haar de 15-koppige b2b-kmo runt.

'Omdat klanten meer en meer vroegen naar machines om zelf ook droogijs te produceren, zijn we die na een paar jaar ook beginnen te maken. Klassiek is de verkoop van droogijsstraalmachines onze hoofdactiviteit. We verkopen die in 80 landen, van Chili over Tanzania tot Australië.'

'Maar de voorbije maanden zijn de verhoudingen omgekeerd, omdat we sinds de zomer de vraag naar droogijsproductiemachines fors zagen stijgen door de zeer specifieke vervoersvereisten voor bepaalde coronavaccins.'

25.000 prijs De prijs van een droogijsmachine schommelt tussen 25.000 en 60.000 euro.

'De voorbije maanden kregen we vier keer zoveel aanvragen als normaal, vanuit Ethiopië tot de Verenigde Staten en de Verenigde Arabische Emiraten, en is de verkoop van die machines verdubbeld', zegt Cuigniez. Exacte cijfers lost hij niet, maar hij geeft aan dat hij doorgaans per jaar 'enkele tientallen droogijsmachines' verkoopt, waarvan de productiecapaciteit varieert van 40 tot 300 kilogram droogijs per uur en met een prijs die schommelt tussen 25.000 en 60.000 euro.

Levertermijnen

'Door de toegenomen vraag schatten we eind dit jaar door een omzetgroei van 20 procent op zo'n 5 miljoen euro uit te komen', zegt Cuigniez. 'Ons orderboek voor de komende maanden gaat nog altijd in stijgende lijn. De omzet van droogijsproductiemachines en droogijscontainers is al meer dan verdubbeld. De levertermijnen zijn een beetje langer aan het worden, maar vallen voorlopig nog mee.'

'Alleen is het als kleine b2b-kmo heel erg moeilijk om personeel te vinden', benadrukt de CEO. 'Ondanks het feit dat we zes selectiekantoren hebben ingeschakeld, krijgen we amper kandidaten over de vloer voor onze vacatures voor productiearbeiders en technisch-commerciële verkopers. Sommige vacatures staan al zes à negen maanden open.'

Cuigniez geeft aan dat Alpha al langer droogijsproductiemachines levert aan onder meer logistieke spelers op de luchthavens van Zaventem en Charleroi. Contractueel is hij gebonden aan confidentialiteit en mag hij geen namen noemen, maar hij geeft indirect aan dat producenten van coronavaccins in binnen- en buitenland klant zijn.

De producenten van coronavaccins kopen vooral onze machines om droogijs automatisch te verdelen in kleine dozen en onze hightechkoelcontainers, die nodig zijn om hun vaccindozen in te vervoeren en te monitoren. Christophe Cuigniez CEO Alpha

'Zij kopen vooral onze machines om droogijs automatisch te verdelen in kleine dozen en onze hightechkoelcontainers, die nodig zijn om hun vaccindozen in te vervoeren en te monitoren. Onze ingenieurs pasten die standaardcontainers aan op maat van de coronavaccinproducenten, samen met hun ingenieurs.'

'Tegelijk leveren we ook droogijsmachines aan gespecialiseerde logistieke spelers, zoals expresskoeriers en overheden wereldwijd. Vanuit Kenia en Tanzania krijgen we vragen van lokale gasbedrijven, die hun kans ruiken en zelf ook droogijs willen produceren.'