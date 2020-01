‘We zien een keerpunt in de waardering van UCB'

UCB investeert 300 miljoen euro in een nieuwe fabriek in Eigenbrakel om voort in te zetten op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.

Het gaat UCB voor de wind. Niet alleen krasse knarren als Cimzia en Vimpat doen het goed, het biofarmabedrijf heeft ook beloftevolle opvolgers klaar. De wonderlijke transformatie van een van de grote overlevers van de vaderlandse industrie.

De Belgische biofarmagroep UCB verhoogde eind vorige week haar omzet- en winstprognoses voor 2019. De oorspronkelijke omzetprognose van 4,6 à 4,7 miljard euro wordt opgedreven naar 4,9 miljard euro. De verwachte winstmarge is naar boven bijgesteld tot ‘op zijn minst aan de bovenkant van de eerdere verwachtingsvork van 27 à 29 procent’. UCB deed dat onder meer vanwege de beter dan verwachte verkoop van twee oudere blockbusters, het reumamiddel Cimzia en het epilepsiemiddel Vimpat, waarvan de patenten de komende jaren verlopen.

Profiel UCB Omzet (2018): 4,6 miljard euro. Nettowinst (2018): 823 miljoen euro. Werknemers: 2.000 in België, 7.500 wereldwijd. Hoofdzetel: Anderlecht. Onderzoek en productie in het Waals-Brabantse Eigenbrakel. Grootse aandeelhouder: de familie Janssen, bekend van de chemiereus Solvay, met een belang van 35 procent. Best verkopende medicijnen: het reumamiddel Cimzia (1,4 miljard euro), het epilepsiemiddel Vimpat (1 miljard euro), het epilepsiemiddel Keppra (790 miljoen euro).

Cimzia, goed voor een derde van de omzet van UCB , houdt goed stand ondanks de concurrentie sinds eind 2018 van ‘biosimilars’ van het reumamiddel Humira van de Amerikaanse farmagroep AbbVie, het best verkochte geneesmiddel aller tijden.

‘Voor Cimzia denken we dat UCB vlot de doelstelling van 1,7 miljard euro aan piekverkopen kan halen’, denkt Thomas Guillot, analist van Degroof Petercam. In epilepsiemedicijnen, zoals Vimpat en Briviact, is UCB uitgegroeid tot wereldleider, aldus Sandra Cauwenberghs, analiste van KBC Securities.

Van chemie naar farma

UCB, een van de grote overlevers van de vaderlandse industrie, maakte de voorbije decennia een wonderlijke transformatie door. De Union Chimique Belge werd in 1928 opgericht als een volbloed chemiebedrijf, maar rolde in de jaren 50 met mondjesmaat in de farma. ‘We draaiden meer volume in chemie, maar haalden meer waarde in farma’, zegt woordvoerder Laurent Schots.

In de jaren 90 gooide UCB een eerste keer hoge ogen in de farmasector met het anti-allergicum Zyrtec en later met het epilepsiemiddel Keppra. Begin jaren 2000 stapte UCB volledig uit zijn chemieactiviteiten en vormde het zich, via miljardenovernames van het Britse biotechbedrijf Celltech en het Duitse Schwarz Pharma, om naar biofarmabedrijf. Dat gebeurde onder het bewind van de Franse topman Roch Doliveux, in 2015 opgevolgd door landgenoot en huidig CEO Jean-Christophe Tellier.

‘Via die twee overnames haalden we destijds Cimzia en Vimpat in huis’, zegt Schots. ‘Dat was heel belangrijk omdat we zo de ‘patent cliff’ (de fors terugvallende verkoop van medicijnen na het verlopen van hun patent, red.) op onze eerste blockbusters Zyrtec en Keppra konden opvangen.’

Goed gestoffeerde pijplijn

Anno 2020 lijkt UCB ook een volgende ‘patent cliff’, door het vervallen van de patenten op de blockbusters Cimzia (reuma, ziekte van Crohn) en Vimpat (epilepsie) tussen 2022 en 2024, te kunnen omzeilen.

Met Cimzia en Vimpat konden we het patentverval van onze eerste blockbusters Zyrtec en Keppra opvangen. Laurent Schots woordvoerder UCB

‘Bimekizumab, een potentieel middel tegen psoriasis, lijkt de opvolger van Cimzia te worden’, oordeelt Cauwenberghs. ‘UCB kon eind vorig jaar drie keer goede fase 3-resultaten voorleggen (de laatste fase voor commercialisering, red.). Het middel is mogelijk beter dan Cosentyx, het psoriasismedicijn van Novartis.’

Er loopt nog een patiëntenstudie waarin bimekizumab en Cosentyx met elkaar vergeleken worden. Uitsluitsel volgt in de lente. Als alles volgens plan verloopt, komt bimekizumab eind 2021 op de markt. KBC Securities verwacht dat het op zijn piek minstens 1,5 miljard dollar omzet haalt.

‘We beginnen met de commercialisering van bimekizumab voor één indicatie, maar er is potentieel voor klinische studies voor andere aandoeningen’, zegt Schots.

Beloftevol

Er liggen nog ijzers in het vuur. Ook voor rozanolixizumab, zijn potentiële middel voor onder meer de behandeling van de spierziekte myasthenia gravis (MG), behaalde UCB al bemoedigende resultaten. Bovendien nam het in oktober vorig jaar voor 2 miljard euro het Amerikaanse biotechbedrijf Ra Pharmaceuticals over, dat behandelingen tegen MG maakt. ‘We zijn ervan overtuigd dat ons kandidaat-medicijn rozanolixizumab heel complementair kan zijn met Ra’s zilucoplan, eveneens een beloftevolle behandeling voor myasthenia gravis.’

Schermvullende weergave ©MEDIAFIN

Daarenboven doet het osteoporosemiddel Evenity, dat in 2017 de UCB-koers nog met 25 procent deed kelderen na tegenvallende onderzoeksresultaten, het beter dan verwacht. ‘Het is wachten tot februari op de precieze cijfers, maar de voorlopige verkoopcijfers zijn beloftevol.’ Evenity, dat UCB samen met het Amerikaanse Amgen commercialiseert, is sinds vorig jaar op onder meer de Amerikaanse en de Japanse markt toegelaten. Het kreeg ook groen licht in Europa en komt er dit jaar op de markt.

Keerpunt

Onderliggend trekt UCB ook al jaren meer dan gemiddeld zijn portefeuille open voor innovatie. ‘Het investeert zo’n 28 procent van zijn omzet in onderzoek en ontwikkeling, wat relatief hoog is in de sector’, zegt Cauwenberghs. ‘Bovendien kondigde UCB net aan 300 miljoen euro te investeren in een nieuwe fabriek in Eigenbrakel en investeert het voorts in zijn Britse onderzoekshub in Slough. Zo wil het biofarmabedrijf blijven inzetten op de ontwikkeling van nieuwe, ‘early stage’ medicijnen.’