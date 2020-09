'We zijn een van de tien bedrijven die Bill Gates zelf opvolgt'

Het Waalse biotechbedrijf Univercells staat volop in de spotlights nu de Amerikaanse miljardair en filantroop Bill Gates er voor de vierde keer miljoenen in pompt. 'Onze volgende stap is even groot als Galapagos worden', zegt oprichter en CEO Hugues Bultot.

Univercells tekende deze week voor de op een na grootste kapitaalronde van een Belgisch biotechbedrijf in 2020. De specialist in vaccinproductie uit Gosselies, nabij Charleroi, tankte 50 miljoen euro bij een brede waaier aan investeerders. Daar zitten bekende namen bij, zoals de AB InBev-familie de Spoelberch, de ondernemer Christian Dumolin en de federale en Waalse investeringmaatschappijen FPIM en SRIW.

Maar de bekendste geldschieter was ongetwijfeld Bill Gates. De Microsoft-oprichter had sinds 2016 30 miljoen euro geïnvesteerd in Univercells. Daar komt nu een schijf van 15 miljoen boven op.

Ondanks die stevige investering is Gates nog niet naar Charleroi afgezakt voor een verrassingsbezoek, zegt Hugues Bultot, de CEO van Univercells, lachend. 'Misschien gebeurt dat in de toekomst. Volgens onze contacten zijn we een van de tien bedrijven die Bill en Melinda Gates persoonlijk opvolgen.’

Microfabriekjes

Samen met de ingenieur José Castillo richtte Bultot Univercells op in 2013. Amper een jaar na de start wist het Waalse biotechbedrijf Gates te verleiden met zijn microfabriekjes, een technologie die het mogelijk maakt vaccins op grote schaal te maken in een veel kleinere productieomgeving. Dat laat Univercells toe evenveel vaccins te maken als grote spelers in de sector, zoals GSK of Sanofi, maar tegen een veel lagere prijs.

Ik vind het belangrijk dat de productie bij ons gevestigd is, zodat meer mensen uit de streek aan de slag kunnen. Hugues Bultot CEO Univercells

Voor hij Univercells oprichtte, had de 54-jarige Bultot met Kitozyme, Artelis en Masthercell al drie biotechbedrijven uit de grond gestampt. De Carolo legde nochtans een atypisch parcours af voor een biotechentrepreneur. Na rechten, economie en criminologie te hebben gestudeerd belandde Bultot midden jaren 90 in de bankwereld.

'Ik ging aan de slag bij Synergi, de Waalse risicodochter van de Generale Bank', zegt Bultot. 'Daar kwam ik voor het eerst met biotech in contact en besloot ik ondernemer te worden.'

MastherCell, een van de biotechbedrijven die Bultot uitbouwde tot een succesverhaal, werd begin dit jaar voor 315 miljoen dollar overgenomen door het Amerikaanse Catalent. Toen die deal werd gesloten, telde MastherCell zowat 500 werknemers, ongeveer evenveel als Univercells vandaag. In de biotechsector, waar vaak met kleine onderzoeksteams wordt gewerkt, is dat niet gebruikelijk. 'Ik vind het belangrijk dat de productie bij ons gevestigd is, zodat meer mensen bij ons in de streek aan de slag kunnen', zegt Bultot.

Charleroi

‘Ik ben in Charleroi opgegroeid tijdens de neergang van de staalindustrie', zegt de entrepreneur. 'Op weg naar school zag ik de staalfabrieken een voor een sluiten. Mijn vader was bankier voor het Gemeentekrediet van Charleroi. Hij zag enorm veel van zijn cliënten hun werk verliezen. Daarom was het voor mij een droom weer fabrieken, industrie en innovatie naar Charleroi te brengen.’