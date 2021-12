‘We zijn klaar voor grote sprongen in breintech’

Doorbraken in nanotechnologie, neurobiologie en computeralgoritmes versmelten tot breintech, om onze hersenen te doorgronden en patiënten beter te behandelen. ‘Breinimplantaten worden al gebruikt bij epilepsie en parkinson’, zegt Sebastian Haesler, de directeur het onderzoeksinstituut van NERF.

Hoe ons brein werkt, blijft grotendeels een mysterie. Een beter begrip ervan is de heilige graal om oprukkende aandoeningen als alzheimer en parkinson, maar evenzeer depressie en verslavingsdrang of burn-out aan te pakken.

‘Hersenaandoeningen zijn een enorm probleem’, zegt Sebastian Haesler, de Duitse directeur van Neuroelectronics Research Flanders (NERF), de krachtenbundeling in breintech van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, de KU Leuven en het onderzoeksinstituut Imec.

Maatschappelijke aanvaarding zal de grootste uitdaging vormen.

‘In Europa zijn de maatschappelijke kosten hoger dan die voor hartaandoeningen, kanker en diabetes samen. Er is nog geen grote vooruitgang in medicatie geboekt omdat we de complexiteit van het brein nog lang niet hebben doorgrond.’

‘Ons brein telt 86 miljard neuronen of cellen die op een complexe, nog niet zo goed begrepen manier geconnecteerd zijn. Een van de fascinerendste vaststellingen is dat ons brein functioneert met amper 20 watt. Het is veruit de efficiëntste computer.’

Drie gelijktijdige revoluties

Sinds een paar jaar wordt wereldwijd fors geïnvesteerd in breintech of technologie om hersenactiviteit beter te doorgronden en zieke mensen beter te kunnen behandelen. Het bekendste voorbeeld is Neuralink, het bedrijf van de Tesla-bezieler Elon Musk, dat droomt van een superconnectie tussen mens en machine.

De meetbare mens Hoe een techrevolutie de grenzen van de geneeskunde verlegt. Lezen we straks een burn-out af van onze smartwatch? Zit het geheim van ons immuunsysteem verstopt in onze buikholte? En gaan we met hersenimplantaten eindelijk de werking van het brein doorgronden? In vier afleveringen onderzoekt De Tijd hoe technologie, data en innovatie onze kijk op gezondheid ingrijpend veranderen. De volgende aflevering verschijnt zaterdag: Kunnen we depressies eindelijk meten?

‘Voor het eerst zijn we klaar om grote sprongen te maken’, zegt Haesler, die met zijn internationale, multidisciplinaire team fundamenteel breintechonderzoek verricht op knaagdieren en de vertaalslag naar klinisch onderzoek hoopt te maken.

‘Er zijn drie gelijktijdige revoluties aan de gang’, zegt Haesler. ‘Ten eerste is er de almaar kleinere hardware, op nanoschaal, gedreven door vooruitgang in computer- en smartphonetechnologie. Ten tweede is er de vooruitgang in neurobiologie, het begrip van hersencellen, in de voorbije 10 à 15 jaar. Het onderzoeksveld kon veel van de belangrijke eiwitten en genen identificeren, net als de cellulaire processen die ons brein doen werken. Ten derde is er de revolutie in machinelearning, waardoor slimme computeralgoritmes almaar beter patronen kunnen herkennen in bergen breindata.’

Breintech wordt al mondjesmaat gebruikt bij patiënten. ‘Men plaatst al elektroden in het brein van epilepsiepatiënten. De chirurg vernietigt dan een stukje van het breinweefsel,’ zegt Haesler. ‘Alleen gaat het om niet zo veel elektroden en heb je voor elk daarvan ook nog eens een draad nodig.’

‘Daarnaast wordt deep brain stimulation gebruikt bij parkinsonpatiënten, waarbij je een elektrode diep in hun brein plaatst. Zo kan je een stukje ervan stimuleren en de kenmerkende tremor onderdrukken. Dat werkt en werd al bij zo’n 150.000 patiënten ingeplant.’

Hij toont een video. Zodra de man in het filmpje de elektrode uitzet met de afstandsbediening, begint hij te beven en kan hij het implantaat zelfs nauwelijks weer activeren.

‘Die breintech illustreert de geboekte vooruitgang, maar meteen ook de beperkingen: ze bestrijdt symptomen en pakt bijvoorbeeld parkinson niet bij de wortel aan. Een hele belangrijke kwestie is ook aanvaarding: zo’n kwart van de parkinsonpatiënten die erbij gebaat zouden zijn, weigeren zo’n implantaat omdat ze het als te invasief beschouwen.’

‘Daarnaast is ook neuroprothese beloftevol. Zulke implantaten maken het mogelijk dat mensen die niet meer kunnen bewegen toch hun arm kunnen aansturen met hun brein en daardoor weer zelfstandig kunnen eten. Anderen, die zelfs niet meer kunnen spreken, besturen de cursor van een computer via hun gedachten om te communiceren. Alleen blijven ook dergelijke implantaten groot, omslachtig en invasief, en werken ze niet bij iedereen.’

Muizen en ratten

Haesler en zijn team testen zelf ontwikkelde breintech op muizen en ratten om hun gedrag te bestuderen. ‘Hun brein is genetisch zeer gelijkaardig aan het onze. Het beloningssysteem van een muis werkt op dezelfde manier. Elke keer als je iets krijgt dat beter is dan verwacht, worden dopamineneuronen geactiveerd, die dezelfde eigenschappen hebben bij mensen en knaagdieren.’

‘We trainen muizen met een geur. Telkens als je die vrijlaat, krijgen ze suikerwater. Omdat muizen slim zijn, beginnen ze al te likken zodra ze de geur ruiken. Dat dopaminesysteem wordt ook geactiveerd als mensen drugs gebruiken, die dat breinproces kapen. Het is een fundamenteel proces dat we willen doorgronden.’

Haesler verwijst ook naar muizenonderzoek met optogenetica. ‘Daarbij stop je een lichtgevoelig eiwit in een neuron, dat je vanop afstand kan activeren met laserlicht via een optische vezel in het muizenbrein.’

Hij toont nog een video. ‘Dit is een experiment waarbij men de neuronen activeert in het deel van het brein dat betrokken is bij emotioneel gedrag, zoals agressie.’ Je ziet in het filmpje hoe een muis de handschoen in haar kooi aanvalt. ‘Zulke ontdekkingen zijn extreem interessant.’

Zelf ontwikkelden Haesler en zijn team een gepatenteerd, flinterdun microkathetersysteem, om vloeistof in het brein te kunnen aanbrengen. ‘We testen dat eerst op muizen door dat dunne draadje in hun brein te plaatsen. Aan het uiteinde zit een 3D-geprint stukje, met poriën die 400 à 500 keer kleiner zijn dan een millimeter. Daardoor je kan een vloeistof doelgericht en gecontroleerd binnenloodsen.’

Sebastian Haesler De Duitse breinexpert Sebastian Haesler studeerde moleculaire genetica aan het Duitse Max Planck Instituut en verrichtte postdoctoraal onderzoek aan de Amerikaanse universiteit van Harvard. Hij leidt sinds 2015 het multidisciplinaire onderzoeksinstituut Neuroelectronics Research Flanders, een krachtenbundeling in breintech van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, Imec en de KU Leuven.

Haesler hoopt er een doorbraak in de zoektocht naar behandelingen voor hersenkanker mee te kunnen bewerkstelligen. ‘Vandaag is er voor terminale hersenkanker geen medicatie. Zo’n 95 à 98 procent van de beschikbare medicatie blijft in de bloedbaan en kan niet doordringen in het brein.’

‘Terwijl er misschien medicatie is die kan werken als je ze in het brein zou krijgen. Hersenchirurgen staan open voor onze out of the box technologie. Wij hopen die ooit te kunnen testen bij patiënten door de katheter te plaatsen tijdens een operatie om de tumor te verwijderen en zo vervolgens medicatie rechtstreeks in het brein te kunnen toedienen. Je hebt in deze regio alleszins een ecosysteem dat een verschil kan maken, met ook de KU Leuven en het UZ Leuven.’

Daarnaast ontwikkelden Haesler en zijn team een meer hightech en minder invasieve technologie: een flinterdunne, flexibele folie vol elektronica die je op het brein kan leggen. ‘Ik putte mijn inspiratie uit de plastic displays die ik zag bij Imec. Het grote voordeel is dat de industrie al veel investeerde in die productie. Als ik van nul moest beginnen, zou ik daar 50 jaar mee bezig zijn. (lacht) Terwijl ik vooruitgang wil boeken voor mijn pensioen.’

‘Het grote voordeel is dat je met onze folie, die niet giftig is voor mensen, vanop afstand via één draad een groot aantal kanalen kan besturen om hersencellen te activeren. We testen die al bij ratten en geloven dat we daarmee een goed compromis vonden.’

‘Hoe verder van het brein, bijvoorbeeld met elektrodes op je schedel, hoe minder de kwaliteit van de signalen van de neuronen is. Als je in het brein gaat, zijn die signalen beter, maar zo’n aanpak is invasief. Onze folie, die je idealiter op het brein zou leggen, is niet te invasief, maar tegelijkertijd voldoende dicht bij het brein om goed elektrische signalen van neuronen op te kunnen vangen.’

Haesler hoopt dat zijn neurofolie binnen vijf à tien jaar gebruiksklaar is. ‘Mijn droom is dat je die onder de huid plaatst en er breinactiviteit mee kan meten en stimuleren. Denk aan gepersonaliseerde behandelingen voor psychiatrische aandoeningen, waarbij je zelf aangeeft op je smartphone hoe je je voelt, het zelflerende systeem al dan niet tussenbeide komt en er een constante stroom van feedback is.’

Ethisch debat

Van het Amerikaanse transhumanisme à la Musk, die de intelligentie van de mens wil boosten door het brein te connecteren met technologie, moet Haesler niet weten. ‘Ik sta daar erg sceptisch tegenover. Mijn enige motivatie is mensen te helpen en breinaandoeningen aan te pakken.’

Tegelijkertijd dringt Haesler erop aan om nu al een ethisch debat te voeren en als maatschappij na te denken over regelgeving. ‘Met breintech is het zoals met alle technologie: je moet voorzichtig zijn. Met kernenergie kan je én een kerncentrale bouwen én een atoombom maken.’

‘Ik sprak niet zo lang geleden voor een stuurgroep van de OESO (de denktank van de rijke landen, red.) over biotech en innovatie. (lacht) Ze waren geshockeerd toen ik ze vertelde wat allemaal al mogelijk was met breintech.’