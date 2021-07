Webapotheek Newpharma volledig in handen van familie Colruyt

De onlineapotheek Newpharma is volledig in handen van de familie Colruyt. De Colruyt Group heeft de aandelen van het huidige management overgenomen, maakte de retailer donderdagavond bekend.

Eind 2017 namen de Colruyts al een meerderheidsbelang in Newpharma. De oprichters van de onlineapotheek - CEO Jerôme Gobbesso en managing partner Mike Vandenhooft - sloten een deal met Korys, de investeringsmaatschappij van de familie Colruyt, dat 39 procent van de aandelen in handen kreeg, en de Colruyt Group, die 26 procent overnam.

Gezonder leven

Zopas heeft de Colruyt Group ook het resterende belang van 35 procent van het management overgekocht. Hoeveel de retailer neertelt, wordt niet bekendgemaakt, al 'gebeurde de waardebepaling door toepassing van marktconforme waarderingsmethodes', luidt het. Door de overeenkomst stijgt het belang van de Colruyt Group tot 61 procent en heeft de familie Colruyt de webapotheek volledig in haar bezit. Of de oprichters aan boord blijven, wordt volgens de woordvoerster van Colruyt intern bekeken.

Newpharma past in de strategie van Colruyt om 'de behoeften van de consument in zijn verschillende levensfasen' te vervullen, waarbij inzetten op gezondheid belangrijker wordt. 'Retail speelt een almaar grotere rol in het streven naar een gezonder leven. Colruyt Group wil zijn verantwoordelijkheid opnemen', luidt het. 'Uiteindelijk is het de bedoeling een ecosysteem te ontwikkelen dat stap voor stap naar een breed ingevulde benadering van gezondheid wil gaan.'

In februari maakte Colruyt het al mogelijk voor klanten om hun aankopen bij Newpharma af te halen in de ColliShop-afhaalpunten. In zijn supermarkten legde de retailer ook meer parafarmaceutische producten - denk aan voedingssupplementen of middelen tegen hoest en verkoudheid - in de rekken.

Newpharma is gevestigd in Luik en is behalve in België ook actief in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Vorig jaar boekte het een omzet van meer dan 140 miljoen euro.