Wereldgezondheidsorganisatie zet zich schrap voor grieppandemie

De Wereldgezondheidsorganisatie treft maatregelen voor een nieuwe grieppandemie. De vorige dateert van 2009. Een op de vijf mensen wereldwijd raakte toen besmet met het H1N1-virus.

De wereld staat voor een nieuwe pandemie, waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie. 'De vraag is alleen wanneer het virus zal opduiken', zegt Tedros Adhanom Ghebreyesus, de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 'De dreiging van een pandemische griep is alom aanwezig. Het risico van nieuwe griepvirussen die worden overgedragen van dieren op mensen is reëel.'

Hij maant aan de risico's van een pandemie niet te onderschatten. Miljoenen mensen zouden kunnen sterven en economisch zou een wereldwijde uitbraak zo'n 500 miljard dollar kunnen kosten.

De WHO heeft een plan klaar om een wereldwijde uitbraak te in te dijken. Vaccins zijn de beste manier om de bevolking te beschermen, zo blijkt, maar het probleem is dat er een zestal maanden nodig is om die te produceren. In die tijd kan een virus al miljoenen mensen treffen. Vandaar dat alle landen ook voldoende geneesmiddelen moeten voorzien, zegt de WGO. 'We moeten voorzichtig en voorbereid zijn want de kostprijs van een grieppandemie zal veel meer doorwegen dan de uitgaven aan preventie', stelt Ghebreyesus.

Mexicaanse griep

De vorige pandemie dateert van 2009 en 2010 en trof vooral de Verenigde Staten en Mexico. Een op de vijf mensen in de wereld raakte toen besmet met het H1N1-virus, een variant van de varkensgriep en vooral bekend als de Mexicaanse griep. Twee op de honderd mensen stierven aan het virus.

Ons land ontsnapte toen aan de pandemie. 'Op zijn hoogtepunt zorgde de griep voor twee bijkomende zieken per dag in de gemiddelde huisartsenpraktijk', gaf een onderzoek van de VUB in november 2009 aan. Ook het aantal ziekenhuisopnames en het aantal sterfgevallen was lager dan bij een uitbraak van de gewone seizoensgriep.

Griepvirussen veranderen van jaar tot jaar en zijn daarom moeilijk te voorspellen. Jaarlijks wordt 1 miljard mensen getroffen door griep, of influenza. Naar schatting sterven tussen 290.000 en 650.000 mensen er ook aan.