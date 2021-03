Wereldprimeur voor UZ Gent met onschadelijke botscans

Radiologen van het UZ Gent slaagden er als eersten in accurate 3D-CT-beelden te maken zonder schadelijke röntgenstraling. 'Dit is een gamechanger.'

Precieze beeldvorming is van groot belang om een botletsel goed te behandelen. MRI-scans werken met ongevaarlijke radiogolven, maar zijn vooral geschikt voor zachte weefsels en niet voor botstructuren, zoals de rug of de heupen. Daarvoor is een CT-scan beter, maar die gebruikt schadelijke röntgenstralen.

Dankzij een drie jaar lange samenwerking tussen radiologen van het UZ Gent en het Nederlandse softwarebedrijf MRIguidance is er een baanbrekend alternatief dat de cover haalde van 's werelds meest toonaangevend vakblad Radiology

'Dankzij de Nederlandse software kunnen we via artificiële intelligentie MRI-beelden van botten in anderhalf uur omzetten in accurate CT-beelden, in 3D', legt Lennart Jans uit, professor radiologie aan het UZ Gent, dat een internationale primeur scoort.

Je kan met één scan tegelijkertijd botstructuren én zachte weefsels in beeld brengen. Normaal heb je daar een CT- en een MRI-scan voor nodig.

'Het volstaat patiënten na de standaard-MRI vier minuten langer te scannen. Het grote voordeel van deze nieuwe technologie is dat je geen klassieke CT-scan meer nodig hebt en schadelijke straling uitsluit.'

Stralingsgevoelig

Jaarlijks ondergaan patiënten in België meer dan 2 miljoen CT-scans, die röntgenstraling gebruiken en de kans op kanker verhogen. Jans: 'Daarom voeren we ze niet routinematig uit bij botletsels. Zeker niet bij jonge patiënten, omdat ze stralingsgevoeliger zijn.'

'Het gevolg is dat we belangrijke informatie missen voor een goede diagnose en een correcte behandeling. Deze nieuwe techniek overstijgt de nadelen van de bestaande scans en is een gamechanger.'

De techniek is de voorbije maanden getest in het UZ Gent bij patiënten met ontstekingsreuma van de heiligbeengewrichten (de verbinding tussen de rug en de benen), gekend als de ziekte van Bechterew.

Geen verschil

Dat zijn vaak jonge patiënten voor wie een snelle opsporing belangrijk is om later zware structurele letsels te vermijden. De resultaten van de klassieke en artificiële CT-scan werden vergeleken en bleken even goed te zijn. 'Als ik de twee scans intern laat zien, zien specialisten geen verschil', zegt Jans.

