‘Wij dromen van een Alexa voor parkinsonpatiënten’

De Waalse start-up NeuroPath, die een app ontwikkelt om parkinsonpatiënten te monitoren, neemt Koen Van den Brande, die zelf lijdt aan de aandoening, op in zijn management. ‘Vaak antwoordt een patiënt een zorgverlener wat die wil horen.’

Terwijl de coronacrisis alle aandacht wegkaapt, lijden ook almaar mensen aan de ziekte van Parkinson. In ons land zijn er 35 à 50.000 patiënten, wereldwijd 10 miljoen. Experts verwachten een verdubbeling binnen 20 jaar.

Anno 2020 is nog geen genezing mogelijk en blijft de ziekenhuisopvolging beperkt. ‘Patiënten zien hun neuroloog een paar keer per jaar,’ zegt Benoit Tas, de CEO van de Waalse start-up NeuroPath, die een dataplatform ontwikkelt om patiënten te monitoren. ‘Ziekenhuisconsultaties geven als momentopname soms een vertekend beeld en beperken zich tot motorische testen.’

Om patiënten en zorgpersoneel meer informatie op maat te doen uitwisselen, ontwikkelde NeuroPath een smartphone- en tabletapp, die zowel de patiënt als zijn mantelzorger kan gebruiken en een multidisciplinair zorgteam - van de huisarts over de neuroloog tot de kinesist - met data voedt. Via sensoren in de smartphone kunnen ook motorische testen worden uitgevoerd.

Levenskwaliteit

‘Ik geef niet alleen mijn medicatiegebruik in, maar vul ook dagelijks een klinisch gevalideerde vragenlijst in over mijn levenskwaliteit’, zegt de 58-jarige Koen Van den Brande, al acht jaar parkinsonpatiënt en een van de tien Vlamingen die de app momenteel testen. Ook in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten lopen testen met tientallen patiënten.

‘Mijn echtgenote heeft als mantelzorger ook een stem op het platform’, zegt Van den Brande, in een Zoom-gesprek waarbij ook CEO Tas aanschuift. ‘Dat is heel belangrijk, want vaak antwoordt een patiënt bij een zorgverlener wat die wil horen, niet hoe hij zich echt voelt.’

Opmerkelijk is dat Van den Brande, die twee jaar geleden een breinimplantaat kreeg en zich voordien 30 jaar specialiseerde in bancaire software, onlangs benoemd werd als verantwoordelijke productstrategie bij NeuroPath. ‘Ik gaf vorig jaar op het World Parkinson Congress (in het Japanse Kyoto, red.) een gesmaakte presentatie over spraakgestuurde monitoring van parkinsonpatiënten,’ zegt hij.

Via een gemeenschappelijk contact verscheen Van den Brande op de radar van Tas en van het een kwam het ander. ‘Sinds mijn breinimplantatie neem ik minder medicatie, maar als parkinsonpatiënt heb ik mijn beperkingen en moet ik een paar keer per dag rusten.’

‘Maar als chief solutions officer van NeuroPath droom ik van een Alexa (de spraakassistent van Amazon, red.) voor Parkinson-patiënten. Dat is nog laagdrempeliger dan een app waarin je zelf data moet intikken, wat motorisch moeilijk is voor mensen met vergevorderde parkinson.’

Consortium

Om het dataplatform in die richting te ontwikkelen richtten Tas, NeuroPath en hun partners het consortium NeuroInsights op. Tas: ‘Daarin zitten onder meer twee techbedrijven uit Bergen: Multitel, dat software ontwikkelt om bewegingen te capteren, en Eonix, dat de digitale architectuur verzorgt. Maar ook het Luikse Universitaire Ziekenhuis en de Gentse Arteveldehogeschool, waar we samenwerken met het logopediedepartement, doen mee. Samen stopten we er 1 miljoen euro in. De Waalse overheid gaf ons in de lente nog eens 2,4 miljoen euro subsidies.’

Uiteindelijk willen we vooral dat sneller en op maat kan ingegrepen worden bij patiënten, zodat ze langer aan het werk kunnen blijven en we ook de kosten voor de gezondheidszorg kunnen drukken. Benoit Tas CEO NeuroPath

Tas geeft aan dat hij de app, die het Europese CE-kwaliteitskeurmerk kreeg, vanaf begin volgend jaar wil commercialiseren in onder meer België, Duitsland en Frankrijk, en vanaf medio 2021 in de VS. ‘We denken aan een maandelijkse abonnementsformule voor patiënten en zorgverleners. Op termijn zouden we ook op basis van geanonimiseerde data met farmabedrijven willen samenwerken voor klinisch parkinsononderzoek.’