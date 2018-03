Yvan Vindevogel droomt van grote overname

De farma-ondernemer Yvan Vindevogel zet vol in op de verkoop van voedingssupplementen en gezondheidsproducten via het internet. ‘We zijn daarin een voorloper en willen snel naar een grotere schaal.’

Wie voorschriftvrije geneesmiddelen zegt, denkt aan Marc Coucke. Maar de voorbije decennia bouwde Yvan Vindevogel, Couckes kompaan in de beginjaren van Omega Pharma, zijn eigen imperium in die branche uit. Vemedia is het bedrijf achter het slaapmiddel Valdispert en de bestrijder van nagelschimmel Excilor.

De uitbouw van Vemedia ging in België, maar ook internationaal niet onopgemerkt voorbij. Op de jaarlijkse farmajamboree van de financiële reus JP Morgan staat de West-Vlaming - net als iedereen die iets betekent in de sector - op de genodigdenlijst.

Vorig jaar kreeg Vindevogel een telefoontje uit New York om te polsen of hij interesse had in de overname van Compeed, het blarenpleistermerk van Johnson & Johnson. ‘Enkele dagen later zaten we daar’, vertelt hij in de nieuwe vleugel van zijn Damier-hotel in Kortrijk. Samen met de investeringsreus CVC bood hij naar verluidt zo’n 500 miljoen euro voor Compeed. Maar ze werden afgetroefd door HRA, een bedrijf van het investeringsfonds Astorg en Goldman Sachs.

'Te hoge prijs'

De ontgoocheling is intussen doorgespoeld. ‘Het was mooi geweest, maar je moet realistisch zijn. Ik vraag me af hoe ze die hoge prijs gaan terugverdienen.’

Vindevogel bleef niet bij de pakken zitten en bouwde de jongste maanden aan Vision Healthcare, een divisie gespecialiseerd in de verkoop van voedingssupplementen en gezonde voeding.

Eind vorig jaar kocht hij Remark, een Nederlands bedrijf dat focust op gezondheidsproducten en cosmetica. Hij bracht het onder in Vision Healthcare, naast de Duitse internetwinkel Bärbel Drexel, het Nederlandse Flinndal, het Vlaamse Purasana en het marketingbedrijf Squad. ‘We hebben met Vision Healthcare nu een kritische massa waarop we kunnen voortbouwen’, stelt financieel directeur Bernard Lemaire.

Vision Healthcare was vorig jaar goed voor 67 miljoen euro omzet. Tegen eind dit jaar moet dat 100 à 200 miljoen zijn. Vindevogel bekijkt overnamedoelwitten in meerdere Europese landen. ‘We zijn de enige speler die een consoliderende rol speelt in dit verhaal, de enige die dat op deze schaal doet.’

Digitale disruptie

De verkoop van voedingssupplementen en gezonde voeding via het internet is vandaag nog beperkt, maar daar komt verandering in. ‘Ook in onze sector is er een digitale disruptie aan de gang en die is aan het versnellen. Met Vision Healthcare spelen we daarop in’, zegt Vindevogel. Hij wil onder meer sociale media en ‘influencers’ - invloedrijke personen die online en op sociale media merken vooruitstuwen - inzetten om consumenten rechtstreeks te benaderen.

Vision Healthcare is voor ruim 80 procent in handen van Vindevogel. Toen hij Remark en de andere bedrijven in het nieuwe vehikel inbracht, haalde hij ook geld op bij enkele managers en externe investeerders. Bij die partijen zijn onder meer Steven Buyse en Michael Lavrysen (beiden actief bij de financiële reus CVC in België), Rémi Buttiaux (private-equitygroep IK) , Roger Anné (sportvoedingsproducent Aminolabs) en Thierry Bogaert (oud-CEO van het biotechbedrijf Devgen). Eerstdaags verschijnt de officiële akte in het Belgisch Staatsblad.

Ook bij Vemedia-Cooper staat Vindevogel te popelen om een grote deal te realiseren. Hij bouwde de verdeler van voorschriftvrije geneesmiddelen uit tot het investeringsfonds IK in 2012 aan de deur klopte en zijn geesteskind kocht voor 145 miljoen (schulden inbegrepen). In 2016 kocht het investeringsfonds Charterhouse Vemedia voor 375 miljoen en voegde het samen met het Franse Cooper. Vindevogel bezit 10 procent van de nieuwe groep.

Grote slag

Met een omzet van 420 miljoen is Vemedia-Cooper een grote speler. Maar Vindevogel wil nog een stap verder gaan. ‘Ik heb zin om een grote slag te slaan en een positie van 10 à 20 procent op te bouwen in een grotere geheel, zodat ik mijn stempel kan drukken’, zegt hij. Vindevogel wil nog vijf à tien jaar doorgaan en dan met pensioen gaan, zegt hij. Intussen lopen ’s werelds grootste investeringsfondsen zijn deur plat, tot in Kortrijk en Hotel Damier.

Met het hotel houdt hij zich niet bezig, dat is het terrein van zijn vrouw Catherine Debal. ‘Ik ben een merkenbouwer, geen Bob De Bouwer’, lacht hij. Zijn ogen tintelen als hij vertelt over zijn nieuwe cocktailbar Sprezza en zijn ginmerk Copperhead, dat in 25 landen wordt verkocht. Ook in Londen breekt het nu door.