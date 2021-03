Yvan Vindevogel: gin, dance en miljardendeals

Yvan Vindevogel bouwde als oprichter mee aan Cooper-Vemedia. Dat wordt na enkele paringsdansen met investeringsmaatschappijen op 2,2 miljard euro gewaardeerd. Een portret van een West-Vlaamse ondernemer/dealmaker.

‘Het was een gok. Ik weet dat, maar ik wist dat ik het zou kunnen. Als ik maar de vrijheid heb. Laat mij doen en ik zal slagen. Dat zit gewoon in mijn genen.’

Met die woorden blikte Yvan Vindevogel in een eerder interview terug op 2002, het jaar waarin hij zich in de schulden stak, Vemedia losweekte van Solvay en eigenaar werd van Valdispert, een middel tegen slapeloosheid. Het was het begin van een reeks overnames waarmee hij een portfolio van voorschriftvrije geneesmiddelen opbouwde.

Paringsdans

Zijn ambities waren groter dan zijn spaarpot. ‘Ik voel me geremd door een gebrek aan geld. Het is eten of gegeten worden. Ik wil eten’, zei hij tien jaar na de opstart. Wat volgde was een jarenlange paringsdans met meerdere - vier intussen - investeringsmaatschappijen.

Die zetten keer op keer een turbo op de groei door met steeds grotere middelen de overnamejacht verder te zetten. Hoewel Vindevogel tussentijds enkele tientallen miljoenen euro's cashte, bleef hij na elke eigenaarswissel aan boord als aandeelhouder en als bestuurder/voorzitter/dealmaker. Hij zag zijn belang krimpen, maar het geheel werd groter. Daar was het hem om te doen. Liever een klein stuk van een grote taart, dan omgekeerd.

Het resultaat is dat zijn belang van 10 procent bij de instap van de investeringsreus CVC op meer dan 200 miljoen euro wordt gewaardeerd. Ook nu loopt hij niet naar de exit, maar zal hij mee de volgende stappen zetten.

Hij bereikt met Cooper-Vemedia stilaan wat ook met Omega Pharma had gekund. Vindevogel trok ondernemer Marc Coucke na hun legerdienst in 1987 mee om met zelfgemaakte shampoos en zonnecrèmes bij apothekers te leuren. ‘Die begindagen, dat was één groot feest. We hadden een zonnespray, gingen die promoten aan zee en smeerden mensen in op het strand', zei hij ooit.

Omega Pharma groeide uit tot een miljardenbedrijf, maar Vindevogel liet zich vroeg uitkopen voor 100 miljoen Belgische frank. ‘Voor velen ben ik nog altijd de dommerik. Maar ik heb professioneel bereikt wat ik wilde bereiken. Ik heb bewezen dat ik het kan, net als Marc’, zei hij ooit.

Maar dat houdt hem niet meer bezig, nu zijn avonturen - ook die naast Cooper-Vemedia - grotere proporties aannemen. Die stuurt hij aan vanuit de holding Damier Group, verwijzend naar zijn Hotel Damier in hartje Kortrijk, waar onder anderen ECB-voorzitster Christine Lagarde al een nacht verbleef. ‘Voor de centen had ik er beter kantoren van gemaakt, maar niet alles moet om geld draaien’, zegt Vindevogel.

Homeparty

Wat hij met Vemedia neerzette, doet hij sinds 2017 over met Vision Consumer Health volgens hetzelfde stramien. Eerst zelf de basis leggen en enkele overnames doen - waaronder Mylène, gekend van de homeparty’s met cosmetica - om er dan een lap op te geven met extern kapitaal.

Hij overtuigde onder meer de familie De Clerck (Domo, Dovesco), Thierry Bogaert (ex-oprichter van Devgen) en enkele topmanagers van CVC om er geld in te pompen. Het bedrijf groeide tot een pan-Europese speler in de onlineverkoop van vitamines, voedingssupplementen en cosmetica. Na de instap vorig jaar van ondernemer Filip Balcaen en de Amerikaanse investeringsreus Avista - tegen een waardering van 305 miljoen euro - is het bedrijf klaar voor de VS.

Oldtimers in Knokke en Durbuy

Hoewel hij gepokt en gemazeld is in zijn branche - ‘ik ken iedereen, en iedereen kent mij’ - kleurt hij al eens buiten de lijnen. Hij kocht zich in bij Zoute Events, de organisator van de oldtimerrally Zoute Grand Prix. Samen met Coucke wil hij een editie in Durbuy op poten zetten.

Schermvullende weergave Vindevogel is co-oprichter van The Ark, een meerdaags dancefestival op een cruiseschip. ©DBA

Als tussendoortje zette hij mee zijn schouders onder The Ark, een dancefestival op zee. Dat bouwde in 2017 het cruiseschip Freedom of the Seas om tot een decor waarin meer dan 3.000 passagiers vier dagen tussen Barcelona, Ibiza en Marseille uit de bol gingen op beats van onder anderen Cassius en Martin Solveig. ‘Natuurlijk was ik erbij. Als je zoiets creëert, wil je dat niet missen’, zei Vindevogel. ‘Het was vooral snel iets eten en weer rondlopen om te kijken wat beter kon. Alleen het laatste uur heb ik wat gedanst.’

Gin Copperhead

Hoewel het concept nog niet rendabel is, zijn er nog edities op komst. Het is een ideaal uitstalraam voor Copperhead, de gin die hij in 2014 lanceerde en waarvan hij na een jaar 100.000 flessen had verkocht. ‘Sterke dranken zijn fun gecombineerd met hoge waarderingen en waardecreatie’, zei hij ooit. ‘De ene dag sta ik tussen pakken en dassen op een farmacongres in Madrid, de andere in Berlijn op een horeca-event tussen barmannen met tatoeages en afgeschoren haar. I like it.’

