Ziekenfonds betaalt kankerdiagnose van OncoDNA terug

OncoDNA, een biotechbedrijf uit Gosselies, meldt dat de Mutualité Libérale Hainaut-Namur beslist heeft zijn kankertest terug te betalen. Het is het eerste ziekenfonds dat niet wacht op een globale terugbetaling van het Riziv, maar op eigen houtje voorsprong neemt zodat zijn leden uitzicht hebben op een betere diagnose.

De Waalse start-up OncoDNA kan om en bij de 320 genen van een kankertumor analyseren, waardoor het zeer nauwkeurig in kaart kan brengen over welk type kanker het gaat. Het bedrijf helpt oncologen met deze big data om een precieze diagnose te stellen en kan via zijn technologieplatform ook meteen aangeven welke behandeling de beste kans maakt op slagen.