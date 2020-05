Ziggzagg klaar voor productie neuswissers

Het Belgische 3D-printbedrijf Ziggzagg start met de productie van neuswissers voor coronatesten. 'Het dreigt een nieuw mondmaskerverhaal te worden.'

'Als de Belgische overheid 40.000 neuswissertesten per dag wil uitvoeren om alle Belgen zo snel mogelijk via een uitstrijkje van de slijmvliezen te testen op Covid-19, zal ze snel andere productiemethodes moeten inzetten, want momenteel zijn er ruim onvoldoende testkits', zegt CEO Stijn Paridaens van het Belgische 3D-printbedrijf Ziggzagg. 'Volgens de jongste berichten worden 13.000 neuswissertesten per dag uitgevoerd en schommelt de capaciteit van de labo's om die te verwerken rond 25.000. Uit een rondvraag blijkt dat de ziekenhuizen gemiddeld slechts 350 testkits per week krijgen. Om hun job goed te kunnen doen, hebben ze er 1.000 per dag nodig.'

In Nederland bestelde het ministerie van Volksgezondheid enkele weken terug 5 miljoen neuswissers bij een collega van ons in Nederland. De Belgische overheid wacht af. Stijn Paridaens CEO Ziggzagg

Dat tekort blijft een beetje onder de radar, zegt Paridaens, 'maar de neuswissers dreigen een nieuw mondmaskerverhaal te worden. Eerst waren ze niet nodig, dan wel en nu zouden er 180.000 per week te kort zijn. In Nederland bestelde het ministerie van Volksgezondheid enkele weken terug 5 miljoen neuswissers bij een collega van Ziggzagg in Nederland. De Belgische overheid kiest voor een eerder afwachtende houding', klinkt het eufemistisch. De Belgische overheid voert naar verluidt het gros van haar 'neusswabs' in uit China.

3D-printing

In overleg met de ziekenhuizen besliste Ziggzagg met de 3D-printers in zijn fabriek in Aalter neuswissers te produceren. 'We kunnen er 180.000 per week maken en meer als dat nodig is', zegt Paridaens. 'Kant-en-klare kits inclusief reagentia en proefbuisjes, zodat ze onmiddellijk door huisartsen en ziekenhuizen kunnen worden gebruikt. Alles is medisch door Harvard Medical School, Beth Israel Medical Center en de Amerikaanse FDA getest en goedgekeurd. Dat is gebeurd samen met de 3D-printdivisie van HP in de VS. Wij zijn de partner van HP in Europa.'

In Belgiƫ loopt een bijkomende klinische test in het labo van professor Marc Van Ranst. 'Dat is geen must', zegt Paridaens. 'Maar een goedkeuring door de overheid geeft bijkomend vertrouwen. Het gaat om medische productie en dat blijft iets delicaats.'

