Zuid-Koreaanse miljoenen voor Waals biotechbedrijf

PDC-line Pharma, opgericht in 2017, werkte zich vorig jaar al eens in de kijker met een opmerkelijke deal. Het ging toen een samenwerking aan met het Zuid-Koreaanse farmabedrijf LG Chem om samen een immuuntherapie tegen longkanker te ontwikkelen. LG Chem toonde zich bereid tot 108 miljoen euro te betalen, afhankelijk van de vorderingen in het onderzoek. LG Chem verwierf op die manier de rechten op het middel voor Zuid-Korea en een reeks andere Aziatische landen.