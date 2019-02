Zwak 2018 eindigt voor MDxHealth met stevig verlies

MDxHealth publiceert zoals verwacht zwakke jaarresultaten. Eind 2018 had de Amerikaans-Belgische specialist in moleculaire diagnostica nog 26,2 miljoen dollar in kas.

MDxHealth had op 14 januari al gewaarschuwd dat de groei van de prostaatkankertest ConfirmMDx was tegengevallen - door problemen in de commerciële organisatie in de VS - en dat de omzet op vergelijkbare basis in 2018 vlak was gebleven. De cijfers bevestigen dat nu.

Het bedrijf uit Herstal realiseerde vorig jaar een omzet van 28,4 miljoen dollar. Dat is 30 procent minder dan in 2017, maar toen was de omzet aangedikt door de verkoop van patenten aan Exact Sciences. Zonder die extra inkomsten bleef de omzet nagenoeg stabiel.

32,5 miljoen Nettoverlies MDxHealth leed vorig jaar een nettoverlies van 32,5 miljoen euro.

ConfirmMDx bleef met 87 procent van de omzet de voornaamste bron van inkomsten, maar het aantal verkochte tests viel wel 5 procent terug. ConfirmMDx laat toe om op basis van schijnbaar gezond prostaatweefsel te voorspellen of een patiënt kanker heeft.

De tweede prostaatkankertest, SelectMDx, die op basis van een urinestaal kan uitmaken of iemand wellicht prostaatkanker heeft, zag de verkoop wel fors stijgen: met 60 procent in de VS en met 66 procent in de Europese Unie.

De bedrijfskosten stegen vorig jaar met bijna 15 procent, zodat het brutobedrijfsverlies (ebitda) bijna verdrievoudigde tot 29,1 miljoen dollar. Dat geldt eveneens voor het nettoverlies, dat van 12,3 naar 32,5 miljoen dollar ging.

Eind 2018 stond de kaspositie op 26,2 miljoen dollar. Dat is zowat 10 miljoen dollar meer dan een jaar eerder. Volgens KBC Securities kan MDxHealth met dat bedrag ongeveer een jaar verder.

MDxHealth blijft geloven in het potentieel van zijn twee prostaatkankertests en denkt de verkoop van beide in 2019 te kunnen aanzwengelen. Een eventuele terugbetaling van de test speelt een belangrijke rol. MDxHealth werkt aan het dossier om voor SelectMDx Medicare-dekking in de VS aan te vragen.