Zwak jaar eindigt in mineur voor Omega Pharma

Omega Pharma heeft een zwak jaar achter de rug. En het vierde kwartaal was ronduit slecht. Dat blijkt uit de jaarcijfers die eigenaar Perrigo zopas publiceerde.

Omega Pharma is bij Perrigo ondergebracht in de divisie Consumer Healthcare International (CHCI). De Belgische groep vertegenwoordigt het grootste deel van de afdeling. Die boekte over 2018 een stabiele omzet van 1,49 miljard dollar (1,31 miljard euro). De brutowinst (gross profit) van de divisie groeide het afgelopen jaar met slechts 3 procent tot 702 miljoen dollar.

Dat de omzet niet groeit toont aan dat Omega Pharma het stopzetten van distributiecontracten uit 2017 – die de inkomsten met bijna een tiende deed achteruitgaan – niet heeft kunnen compenseren met een inkomstengroei.

De bestaande producten van Omega Pharma slaan minder aan, blijkt uit Perrigo's jaarverslag. Ze brachten vorig jaar 57,3 miljoen dollar minder in het laatje. Vooral de verzorgingsproducten (lifestyle) en de middeltjes tegen verkoudheid, hoest en allergieën (Physiomer, Beconase, Bittner,…) deden het minder goed. Dat werd onder meer gecompenseerd dankzij 77,8 miljoen dollar inkomsten uit nieuwe producten.

Dat Omega Pharma 'surplace' doet, is onder meer te wijten aan een slecht vierde kwartaal. De omzet van de afdeling kromp tijdens die periode met bijna 5 procent tot 356 miljoen dollar en de brutowinst eindigde 7 procent lager.

In het vierde kwartaal van 2017 was de divisie met een bedrijfswinst van 4 miljoen dollar nog lichtjes winstgevend, maar over dezelfde periode werd ze operationeel opnieuw lichtjes verlieslatend.

Rechtszaken

Uit het jaarverslag van Perrigo blijkt ook dat de farmareus en zijn voormalig topduo Joseph Papa (ex-CEO) en Judy Brown (ex-financieel directeur) sinds eind vorig jaar zes nieuwe rechtszaken van ontevreden beleggers aan hun been hebben. Coucke blijft bij deze nieuwe rechtszaken buiten schot. De voormalige topman van Omega Pharma is, als voormalige manager en bestuurder van Perrigo, betrokken bij een half dozijn andere rechtszaken.

De ontevreden beleggers menen dat Perrigo en zijn voormalige toplui misleidende informatie naar buiten brachten over de waardering en de financiële vooruitzichten van Omega Pharma. En dat de farmareus die misleidende informatie gebruikte om zijn eigen aandeelhouders te overtuigen de heel riante overnamevoorstellen van sectorgenoot Mylan af te wimpelen. Ze hebben ook problemen met de manier waarop Perrigo Tysabri, een middel tegen multiple sclerose, in zijn boeken zou gewaardeerd hebben.

Ter herinnering: Marc Coucke is sinds de verkoop van Omega Pharma aan Perrigo aandeelhouder van de Amerikaanse groep. Hoewel hij niet meer bij Perrigo werkt, bezit hij nog 5,4 miljoen aandelen. Die kreeg hij samen met 600 miljoen euro in cash naar aanleiding van de deal. De twee bikkelen over de voorwaarden van die deal voor het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (Cepani).

Beleggersdag

De jaarcijfers van Perrigo kwamen uit op het niveau dat de farmareus in november - na twee winstwaarschuwingen - had aangegeven: de omzet kwam op 4,7 miljard dollar uit en de winst per aandeel op 4,55 dollar.

In het vierde kwartaal bleef de groep met een kwartaalomzet van 1,2 miljard dollar iets boven de verwachtingen. De winst per aandeel (97 dollarcent) over die periode kwam daarentegen iets lager uit dan verwacht (1 dollar per aandeel).