Zwak jaar voor Omega Pharma

De verkoper van voorschriftvrije geneesmiddelen Omega Pharma presteert voor het tweede jaar op rij zwak: de omzet trappelt ter plaatste en de marges slinken.

Omega Pharma is bij het Amerikaanse Perrigo ondergebracht in de divisie Consumer Self-Care International (CSCI, vroeger CHCI). De Belgische verkoper van voorschriftvrije geneesmiddelen vertegenwoordigt het grootste deel van de afdeling.

In 2018 boekte de divisie een stabiele omzet tegenover 2018. Ook in 2019 was er geen groei: CSCI boekte 1,38 miljard dollar omzet, tegenover 1,39 miljard het jaar ervoor (-1,2%). Zonder de internationale activiteiten van de mondverzorgingsspecialist Ranir - door Perrigo midden vorig jaar overgenomen en in CSCI geïntegreerd - is zelfs sprake van een omzetdaling van 4,3 procent.

1,8 miljard Omzet CSCI, de Perrigo-divisie waarin Omega Pharma is ondergebracht, boekte vorig jaar 1,38 miljard dollar omzet.

Die overname rendeert nog niet, want ze weegt op de brutomarge van de betrokken afdeling. Die brutomarge daalde van 54 naar 52,4 procent, want de marges op de Ranir-producten zijn kleiner. Bovendien moest Omega zich tevredenstellen met lagere marges om de verkoop in het Verenigd Koninkrijk te kunnen aanzwengelen.

In het vierde kwartaal presteerde de CSCI-divisie sterker. Ze zette een omzet van 356 miljoen dollar neer, bijna een tiende meer dan het jaar ervoor. Ook in dat kwartaal stonden de marges - om dezelfde redenen - onder druk.

Waardevermindering

De jaarcijfers van Perrigo kwamen uit op het niveau dat de farmareus onlangs naar voren schoof: een omzet van 4,8 miljard dollar (+2,2%). Ranir droeg voor 151,4 miljoen dollar bij aan die inkomsten. In het vierde kwartaal klom de omzet met een tiende tot 1,3 miljard dollar.

De Amerikaanse farmareus slikte een kwartaalverlies van 19 miljoen (0,14 dollar per aandeel), tegenover een kwartaalwinst van 82 miljoen dollar het jaar ervoor. Dat is te wijten aan een waardevermindering van 142 miljoen bij Rx Pharmaceuticals, de divisie die is gespecialiseerd in generische geneesmiddelen op voorschrift. Over het hele jaar bedroeg de winst per aandeel 4,03 dollar, aan de bovenkant van Perrigo's recent verhoogde winstprognose.

Warm en koud

Qua vooruitzichten blaast Perrigo warm en koud tegelijk. Enerzijds verwacht het een omzetgroei van 6 à 7 procent - fors meer dan de 3 à 4 procent waar analisten van uitgaan. Anderzijds rekent de farmagroep op een winst per aandeel van 3,95 tot 4,15 dollar, terwijl de verwachtingen gemiddeld uitgaan van 4,27 dollar.

Ter herinnering: Marc Coucke is sinds de verkoop van Omega Pharma aan Perrigo aandeelhouder van de Amerikaanse groep. Hoewel hij niet meer bij Perrigo werkt, bezit hij nog 5,4 miljoen aandelen. Die kreeg hij samen met 600 miljoen euro cash bij de deal.