Amerikaanse Bruker koopt Gentse proefdierscanners van Molecubes

Het Gentse Molecubes, dat scanners maakt voor onderzoek op proefdieren, wordt gekocht door Bruker, een Amerikaans medtechbedrijf met Duitse wortels.

Het op Nasdaq genoteerde Bruker maakte de overname van Molecubes vrijdag voorbeurs bekend. Een overnameprijs wordt niet genoemd. Tot de verkopende aandeelhouders van Molecubes behoren onder meer het fonds Qbic, vertegenwoordigd door ex-Barco-topman Martin De Prycker, en Walter Mastelinck, in een vorig leven CEO van Transics. Ook Patrick Keereman investeerde in het bedrijf.

Molecubes werd in 2015 opgericht en verkocht wereldwijd al meer dan 70 zogenaamde ‘cubes’. Dat zijn modulaire PET-, SPECT of CT-scanners die gebruikt worden voor moleculaire beeldvorming in preklinisch onderzoek, vooral van proefdieren. Het Gentse bedrijf boekte vorig jaar volgens het persbericht van Bruker ‘ongeveer 5 miljoen euro’ omzet. De Belgische jaarrekening toont een brutomarge van bijna 3 miljoen euro en een nettowinst van 1,3 miljoen euro, een verdubbeling tegenover 2019. Molecubes heeft ook een filiaal in de VS en telt 22 werknemers.

Lees Meer Gentse start-up lanceert proefdierenscanner

Door deel te worden van Bruker hoopt Molecubes-CEO Roel Van Holen de wereldwijde verkoop van zijn scanners een boost te geven. ‘De visie van Molecubes was altijd om in vivo NMI (nucleaire moleculaire beeldvormingssystemen) beschikbaar te maken voor elk labo, door kleine scanners te ontwikkelen zonder in te boeten aan beeldkwaliteit. Bruker heeft het bereik om de toegang tot laboratoria over de hele wereld te vergroten’, klinkt het in een persbericht.