Fagron verwacht dit jaar een omzet van 850 miljoen à 870 miljoen euro, vooral dankzij de Amerikaanse groeimotor. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers van de beursgenoteerde specialist in apothekersbereidingen. 'De vraag bij onze bestaande klanten in de VS groeide. Daarnaast konden we nieuwe ziekenhuizen binnenhalen als klant', zegt de CEO.