Amerikaanse klusjesman krijgt als eerste mens varkenshart

Amerikaanse chirurgen zijn er voor het eerst in geslaagd een varkenshart succesvol te transplanteren naar een mens. 'Er is een enorme drempel overwonnen, maar we hebben er nog een paar te gaan', zegt hartchirurg Filip Rega (UZ Leuven).

Voor de 57-jarige David Bennett waren alle opties uitgeput. De Amerikaanse klusjesman lag al weken in het ziekenhuis met een terminaal hartfalen en maakte door zijn slechte gezondheid geen kans op een donorhart of een artificiële hartpomp. Toen de dokters een laatste - zij het ongewoon - redmiddel voorstelden om zijn leven te redden besloot hij de stap te wagen. 'Het was een sprong in het duister, maar het was mijn laatste kans', zei hij enkele uren voor zijn operatie afgelopen vrijdag.

De essentie Amerikaanse chirurgen zijn erin geslaagd een genetisch gemanipuleerd varkenshart te transplanteren naar een levende patiënt.

Ze nemen zo een belangrijke horde om het organentekort op te lossen. Wereldwijd staan honderdduizenden mensen op wachtlijsten voor een donororgaan.

De komende weken moet duidelijk worden wat het potentieel is.

Vandaag is Bennett wereldnieuws omdat hij als eerste patiënt ooit met succes een genetisch gemodificeerd varkenshart kreeg ingeplant. Hoewel hij de eerste cruciale 48 uur overleefde, durven zijn dokters geen uitspraken te doen over zijn levensverwachtingen. 'Het hart werkt en ziet er normaal uit, maar we weten niet wat morgen brengt', zei Bartley P. Griffith, de chirurg die het varkenshart transplanteerde. 'Deze enorme doorbraak kan ons helpen het organentekort op te lossen. Er zijn simpelweg niet genoeg menselijke donorharten om aan de vraag te voldoen.'

Schermvullende weergave Chirurg Bartley P. Griffith en patiënt David Bennett. ©EPA

Xenotransplantatie, of transplantatie van de ene naar de andere diersoort, wordt al jaren gezien als dé oplossing om de wachtlijsten voor donororganen weg te werken. Vooral varkens komen in aanmerking. Hun organen lijken sterk op die van mensen en er zijn minder bezwaren dan bij apen. Die worden als meer hoogwaardige dieren beschouwd, geven meer virussen door en kweken slecht in gevangenschap. Dokters gebruiken nu al hartkleppen en huid van varkens bij hart- en brandwondenpatiënten, maar daarbij wordt vooral een structuur overgeplant en amper levende cellen.

Afstotingsverschijnselen

De transplantatie van levende organen gaf tot nu altijd sterke afstotingsverschijnselen. Om die te omzeilen zochten onderzoekers hun toevlucht tot genetische modificatie. Een paar weken geleden slaagden chirurgen in New York er al in een genetisch gemodificeerde varkensnier te transplanteren naar een hersendode patiënt die na 54 uur van de machines werd gekoppeld. Bennett slaagde voor het eerst in een transplantatie bij een levende patiënt.

10 genetische modificaties De chirurgen werkten met een varkenshart met tien genetische modificaties, waardoor het niet meteen werd afgestoten.

'Baanbrekend', zegt Filip Rega, hartchirurg en verantwoordelijk voor het harttransplantatieprogramma van het UZ Leuven. 'Voor de transplantatie werkten de chirurgen met een varkenshart met tien genetische modificaties. Ze schakelden drie soortspecifieke genen uit en voegden zes menselijke genen toe. Daarnaast onderdrukten ze de ongecontroleerde groei van hartspiercellen. In combinatie met de nieuwe machine om het hart te bewaren, waarbij het in een soort winterslaap wordt gebracht in plaats van het af te koelen, was dat de sleutel tot succes.'

Hoewel de ingreep werd uitgevoerd door Amerikanen, komt volgens Rega veel van hun kennis uit Europees onderzoek. 'In 2018 verscheen in het gerenommeerde wetenschapstijdschrift Nature een studie van onderzoekers van de universiteit van München. Zij slaagden erin een varkenshart in te planten bij bavianen die nog een half jaar bleven leven. Dat was een fundamenteel kantelmoment. Die kennis is ook toegepast in de transplantatie van vrijdag.'

Ethische bezwaren

De komende weken moet duidelijk worden hoezeer het experiment geslaagd is en wat het potentieel is. Blijft de patiënt leven? Hoeveel medicatie en mechanische ondersteuning heeft hij nodig? Duiken er varkenspecifieke virussen op? 'Er is een enorme drempel overwonnen, maar er zullen er nog wel een paar opduiken', zegt Rega. 'Ik vermoed dat het nog enkele jaren zal duren voor we in Leuven ons eerste varkenshart transplanteren.'

Ik vermoed dat het nog enkele jaren zal duren voor we in Leuven ons eerste varkenshart transplanteren. Filip Rega Hartchirurg en verantwoordelijke harttransplantatieprogramma UZ Leuven

'Hoe dan ook is met de geslaagde genetische modificatie een enorme eerste stap genomen', zegt Mark Waer, ererector aan de KU Leuven die als hoogleraar immunologie gespecialiseerd was in de materie. 'Zelfs als de patiënt maar enkele weken of maanden overleeft, is het potentieel groot. Een varkensorgaan kan dan als overbrugging dienen tot een menselijke donor is gevonden.'