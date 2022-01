Amerikanen nemen licentie op vernieuwende Leuvense pijnmedicatie

Chronische pijn, zoals rug-, nek- of zenuwpijn, treft in ons land naar schatting 10 à 20 procent van de Belgen. In de Verenigde Staten loopt dat op tot een op drie, omdat aandoeningen als obesitas en diabetes, die chronische pijn kunnen veroorzaken, er frequenter voorkomen.

Het probleem met de bestaande medicatie is dat pijnstillers verslavend kunnen zijn - getuige de opioïdenepidemie in de VS - of onvoldoende effect hebben, omdat chronische pijn heel moeilijk te behandelen is.