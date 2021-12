Argenx krijgt groen licht voor verkoop in de VS: 'Dit is een historisch moment'

Het Gentse biotechbedrijf Argenx mag van de Amerikaanse farmawaakhond zijn eerste medicijn in de VS beginnen verkopen. De prijs bedraagt 225.000 dollar per patiënt, per jaar. Het middel krijgt de naam Vyvgart en kan volgens analisten uitgroeien tot een van de best verkopende wereldwijd.

Na meer dan tien jaar hard labeur en zowat een miljard euro investeringen in onderzoek en ontwikkeling is het eindelijk zo ver. Argenx mag van de Food and Drug Administration zijn goudhaantje op de Amerikaanse markt lanceren voor de behandeling van de zeldzame spierziekte myasthenia gravis.

'We zijn thrilled. Dit is een historisch moment. Dit is een mijlpaal voor patiënten en Argenx', reageert CEO Tim Van Hauwermeiren tijdens een call met investeerders. 'Dit onderzoek begon lang geleden onder de noemer ARGX-113 en krijgt nu als Vyvgart goedkeuring van de FDA. Dit is het resultaat van hard werk, innovatie en samenwerking in het voorbije decennium.'

Het middel ging tot op heden door het leven als efgartigimod maar krijgt nu zijn definitieve naam: Vyvgart. Ook een andere, grote openstaande vraag - over de prijszetting - is intussen beantwoord. Argenx laat in een presentatie op de website weten dat de nettoprijs 225.000 dollar zal zijn om een gemiddelde patiënt voor een jaar te behandelen.

Analisten gaan ervan uit dat de jaarlijkse omzet van Vyvgart op termijn zal stijgen tot meer dan 5 miljard dollar. Daarbij gaan ze ervan uit dat het middel ook voor andere zeldzame ziektes kan ingezet worden. Argenx heeft momenteel vier ijzers in het vuur liggen, en wil het middel tegen 2025 in minstens 15 ziektedomeinen evalueren. 'Wat we vandaag bekend maken, is nog maar het begin. We zien voor Argenx een een toekomst met exponentiële groei', zei Van Hauwermeiren tegen investeerders.

Met 5 miljard dollar zou het middel in de top vijftien van best verkopende medicijnen in de wereld behoren. 'Dit is speciaal. Zelfs bij big pharma rollen de blockbusters niet van de band', aldus biotechspecialist Jan De Kerpel. Ook CEO Tim Van Hauwermeiren liet eerder al verstaan dat de ambities hoog liggen: 'We staan aan de vooravond van een revolutie in de wereld van auto-immuunziektes.'

De verkoop zal evenwel traag op gang komen in het eerste jaar, om te versnellen eens de terugbetaling is geregeld, artsen er vertrouwd mee zijn en ook de verkoop in Europa en Japan op gang zal komen. Analisten van Wells Fargo bijvoorbeeld denken dat Argenx eerst nog 2 miljard euro verliezen zal opstapelen, om pas in 2025 winstgevend te worden.

Vaandeldrager

Argenx, goed voor 800 werknemers, is dankzij efgartigimod uitgegroeid tot de vaandeldrager van de Vlaamse en Belgische biotechnologiesector. 'Er is een vaandeldrager, en dat is belangrijk. Het succes als bron van inspiratie voor jonge ondernemers/wetenschappers is niet te onderschatten. Dat spreekt tot de verbeelding', zegt De Kerpel.

Sinds de eerste grote wetenschappelijke doorbraak in 2017 is de beurswaarde verveelvoudigd tot bijna 14 miljard euro nu. Daarmee moet het enkel nog UCB voor zich dulden, al is die vergelijking niet helemaal eerlijk. UCB is als biofarmabedrijf gegroeid vanuit zijn chemieverleden, en is zo groot geworden dankzij enkele miljardenovernames.

Argenx daarentegen slaagde er in een medicijn 'from scratch' te bouwen, met de steun van gulle investeerders. Terwijl Van Hauwermeiren bij de opstart maanden nodig had om een paar miljoen bijeen te sprokkelen, haalde bij het voorbije jaar zelfs 1 miljard dollar op in enkele uren tijd.

Thrombogenics ging Argenx destijds voor en slaagde in zijn examen bij de FDA, maar de verkoop van zijn oogmedicijn kwam maar niet van de grond. Intussen is Thrombogenics, herdoopt tot Oxurion, een schim van zichzelf. Galapagos verging het in de VS nog slechter doordat de FDA de toegang voor zijn reumamedicijn filgotinib weigerde en partner Gilead de handdoek in de ring gooide.