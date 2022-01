Argenx verwacht dit jaar 1 miljard euro uit te geven

In een korte update over de strategische prioriteiten voor dit jaar stipt Argenx aan dat het data van vijf klinische studies met dezelfde onderliggende molecule, efgartigimod, verwacht tegen het eerste kwartaal van 2023.

Tegen eind 2022 verwacht Argenx lopende onderzoekprogamma’s te hebben in 12 auto-immuunaandoeningen, verspreid over vier therapeutische domeinen. Bij auto-immuunaandoeningen - waarin Argenx zich specialiseert - keert het afweersysteem zich tegen het eigen lichaam en richt het dus schade aan.

Koken kost geld

Daarom geeft Argenx vrijdag aan dat het dit jaar verwacht ongeveer de helft van zijn cash - eind vorig jaar had het nog 2,3 miljard dollar (2 miljard euro) in huis - uit te zullen geven.

Dat hoge cijfer is niet onverwacht ook het gevolg van de comfortabele positie waarin het bedrijf zit: elk bedrijf in de farmasector hoopt zo veel mogelijk beloftevol onderzoek in de laatste (en duurste) testfase te hebben, maar koken kost natuurlijk geld .

Daar staat potentieel later wel iets over natuurlijk. De Gentenaars hebben met 'efga' zoals vermeld nog een stuk meer ijzers in het vuur, waarmee Vyvgart via een verhoopte toekomstige miljardenomzet en -winst later dit decennium het fundament is van de huidige 15 miljard beurswaarde.