Belgisch labo grijpt na fors verzet naast lucratief Nederlands contract

Het Belgische Synlab had een overheidscontract voor de analyse van duizenden coronatests binnengehaald, ten voordele van twee megalabs die tijdens de pandemie het levenslicht zagen. Dat was begin vorige maand uitgelekt via De Volkskrant. Onmiddellijk volgde felle kritiek bij onze noorderburen. 'Waarom zou je testbuisjes naar België rijden als de analyse gewoon in Nederland kan', wierp een bestuurder van het verliezende Unilabs op.