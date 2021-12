Biotechbedrijf Celyad schiet omhoog na Amerikaanse kapitaalinjectie

Het Waalse biotechbedrijf Celyad Oncology heeft een oplossing gevonden voor zijn geldzorgen. Eind juni had het nog amper 12 miljoen euro op de bankrekening staan. Omdat het bedrijf nog verlieslatend is en volop investeert in onderzoek kon het met die centen nog maar enkele kwartalen verder.

Met de centen van Fortress zit het bedrijf nu safe tot 2023. De Amerikaanse investeerder krijgt voor de 32,5 miljoen dollar (28,7 miljoen euro) een belang van 28,8 procent en wordt daarmee de grootste aandeelhouder. Tot op heden was dat de zakenman Serge Goblet via diens holding Tolefi.

Opmerkelijk is dat Fortress de nieuwe aandelen koopt tegen 5 dollar (4,42 euro) per stuk. Dat is 37 procent meer dan de laatste slotkoers op Nasdaq. De prijs houdt ook een premie van 18 procent in tegenover de gemiddelde koers van de voorbije 30 dagen.