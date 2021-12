Biotalys gaat in zee met Biobest

De twee specialisten in biologische gewasbescherming die de Brusselse beurs rijk is, slaan de handen in elkaar; Dat leert een persbericht. Het gaat om Biotalys , een spin-off van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie die deze zomer naar de beurs trok, en Biobest, de snelgroeiende specialist in biocontrol - schadelijke insecten bestrijden met meer goedaardige beestjes - van holding Floridienne .