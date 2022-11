Galapagos zetten de afgelopen negen maanden betere resultaten neer dan vorig jaar. De verkoop van Jyseleca - het enige medicijn van de groep - in Europa doet het goed. Het bracht 60,5 miljoen euro binnen. Stoffels: 'Aanvankelijk mikten we 65 à 75 miljoen euro inkomsten voor het volledige jaar. Dat bedrag trekken we nu op naar 80 à 90 miljoen euro.'